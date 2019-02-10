В МИД Саудовской Аравии рассказали о диалоге с США по поводу дальнейшей борьбы с ИГ

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия ведет переговоры с Соединенными Штатами о том, как не допустить возвращение боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирию после того, как американские военные покинут эту страну. Об этом сообщил государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр в интервью телекомпании CBS , вышедшем в эфир в воскресенье.

Ему был задан вопрос, обеспокоена ли Саудовская Аравия тем, что после вывода американских войск из Сирии ИГ будет в состоянии восстановить свои позиции в регионе. "Я уверен, что мы победили ИГ в Ираке и уже вскоре победим ее в Сирии <...> Мы ведем дискуссии с Соединенными Штатами о том, как не допустить, чтобы ИГ вернулась в Сирию, а также о том, как не потерять то, что мы отвоевали [у боевиков] на северо-востоке Сирии", - отметил он. "Мы убедимся, что они не вернутся", - добавил госминистр.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии 19 декабря, объяснив это победой над ИГ. Две тысячи американских солдат должны покинуть страну в течение 60-100 дней. В то же время госсекретарь Майкл Помпео указал 10 января, что уход США из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с ИГ.