Гуайдо заявил, что в Колумбии будет еще один пункт распределения гумпомощи для Венесуэлы

КАРАКАС, 10 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что на территории Колумбии в ближайшее время появится еще один пункт распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. Об этом он сообщил в воскресенье во время выступления в церкви Девы Марии Гваделупской в Каракасе.

Лидер венесуэльской оппозиции 2 февраля объявил об открытии трех пунктов, через которые будет вестись прием иностранной гуманитарной помощи. По его словам, они будут организованы в городе Кукута, на границе с Венесуэлой, на границе с Бразилией и на острове в Карибском море. В пятницу первый центр по распределению гуманитарной помощи был открыт в Кукуте.

"В ближайшие несколько дней два других пункта сбора [помощи] будут официально открыты. Еще один, четвертый центр будет создан в другом месте Колумбии", - приводит слова Гуайдо в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Глава оппозиции вновь обвинил президента Николаса Мадуро в существовании кризиса. "Режим [Мадуро] отказывается признать кризис, который они породили. Но венесуэльцы прилагают все усилия, чтобы остановить узурпацию и разрешить эту чрезвычайную ситуацию", - добавил Гуайдо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.