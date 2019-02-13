Госдеп: США ведут с Россией консультации по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут консультации с Россией по ситуации в Венесуэле, но к результатам они пока не привели. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Проводились консультации с Россией, и я уверен, что их будет больше, но я не могу сказать, что они на сегодняшний день принесли какую-либо пользу", - отметил он.

Кроме того, по версии Абрамса, влияние России на Венесуэлу начнет быстро падать после перехода республики к "свободно избранному демократическому правительству". "Переход Венесуэлы к свободно избранному демократическому правительству позволит ей впоследствии принимать независимые решения относительно отношений, которые она хочет иметь... И когда появится свободно избранное правительство, которое снова сможет вести дела со Всемирным банком и МВФ (Международный валютный фонд), пользоваться широкой международной программой поддержки, я думаю, что роль России [в оказании влияния на Венесуэлу] будет быстро сокращаться", - считает дипломат.

После вероятного снятия санкций, полагает он, новые венесуэльские власти "не будут обращаться к России" с вопросами о дальнейшем взаимодействии с компанией "Роснефть" и российскими банками. "Россия при текущем положении дел, я полагаю, не будет больше вкладывать средства в Венесуэлу, потому что она беспокоится о том, сможет ли вернуть уже вложенные деньги", - считает спецпредставитель.