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Политический кризис в Венесуэле

Госдепартамент не видит ситуации, при которой пришлось бы вводить войска в Венесуэлу

Спецпредставитель США Эллиотт Абрамс отметил, что военная интервенция не является предпочтительным путем для Вашингтона

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент не видит ситуации, при которой Соединенным Штатам пришлось бы вводить войска в Венесуэлу. Об этом рассказал в среду спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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Конгрессмены спросили его, видит ли он ситуацию, при которой Соединенные Штаты бы ввели свои войска на территорию Боливарианской Республики. "Я ее не вижу. Хочу отметить одну примечательную вещь в этой дискуссии - применение силы не является политикой Соединенных Штатов. Наша политика - это следование гуманитарным, экономическим и дипломатическим путями с целью поддержать стремление венесуэльского народа к демократии", - заявил спецпредставитель по Венесуэле, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.

"Когда мы говорим, что рассматриваются все варианты, это потому, что все варианты всегда рассматриваются", - попытался пояснить Абрамс. По его версии, военная интервенция - "это не предпочтительный путь, и это даже не тот путь", по которому двигаются США.

В среду американский президент Дональд Трамп отказался пояснять, могут ли Соединенные Штаты перебросить войска в Колумбию в связи с кризисом в Венесуэле. Он также выступил с утверждением, что правительство США рассматривает применительно к Венесуэле целый ряд вариантов действий.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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