Госдепартамент не видит ситуации, при которой пришлось бы вводить войска в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент не видит ситуации, при которой Соединенным Штатам пришлось бы вводить войска в Венесуэлу. Об этом рассказал в среду спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Конгрессмены спросили его, видит ли он ситуацию, при которой Соединенные Штаты бы ввели свои войска на территорию Боливарианской Республики. "Я ее не вижу. Хочу отметить одну примечательную вещь в этой дискуссии - применение силы не является политикой Соединенных Штатов. Наша политика - это следование гуманитарным, экономическим и дипломатическим путями с целью поддержать стремление венесуэльского народа к демократии", - заявил спецпредставитель по Венесуэле, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства.

"Когда мы говорим, что рассматриваются все варианты, это потому, что все варианты всегда рассматриваются", - попытался пояснить Абрамс. По его версии, военная интервенция - "это не предпочтительный путь, и это даже не тот путь", по которому двигаются США.

В среду американский президент Дональд Трамп отказался пояснять, могут ли Соединенные Штаты перебросить войска в Колумбию в связи с кризисом в Венесуэле. Он также выступил с утверждением, что правительство США рассматривает применительно к Венесуэле целый ряд вариантов действий.