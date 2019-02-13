Погранслужба Украины обвинила епископа УПЦ Гедеона "в антиукраинской пропаганде"

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины подтвердила задержание в аэропорту Борисполь наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона, обвинив его в якобы "антиукраинской пропаганде". Об этом сообщил в четверг спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран", - написал он в Facebook.

В ходе беседы, по словам Слободяна, представители погранслужбы якобы выяснили, "что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой".

Слободян добавил, что в настоящее время со священнослужителем общаются сотрудники правоохранительных органов, после чего будет принято решение "о дальнейших правовых действиях".

О задержании Гедеона сообщил ранее в среду протодиакон Антоний. Владыка Гедеон и протодиакон Антоний вернулись на Украину из США, где они передали письмо госсекретарю США о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на Украине.

Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы находится в историческом центре Киева. На его месте ранее находился первый каменный храм Киевской Руси - Десятинная церковь. В настоящее время монастырь является мужской обителью, где проживают более десяти монахов.