Демократы и республиканцы раскритиковали Трампа за его подход к ситуации в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Законодатели из Республиканской и Демократической партий в Палате представителей Конгресса США раскритиковали в среду подход администрации американского президента Дональда Трампа к ситуации вокруг Венесуэлы, при котором рассматривается среди прочего и "военный вариант". Конгрессмены выступили против военной интервенции на слушаниях в комитете по иностранным делам, на которых выступал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Республиканец Кен Бак "подверг сомнению возможность" не только переброски американских войск на территорию республики, но и раскритиковал публичные заявления Трампа о рассмотрении этого вопроса. Он подчеркнул, что "военный вариант" стоит изучать "далеко не при любой ситуации".

В свою очередь демократ Ами Бера напомнил, что главнокомандующий страны "без разрешения американского Конгресса" не может применять военную силу, объявлять войну. "Президент должен проконсультироваться с нами перед этим и получить от нас соответствующее разрешение", - сказал он.

Его однопартиец Дэвид Сисилини заявил, что "Соединенные Штаты не должны выбирать лидеров других странам". "Конгресс не объявлял войну Венесуэле", - сказал конгрессмен. Он заявил, что внесет в Конгресс законопроект, запрещающий президенту любые военные действия на территории республики без разрешения законодателей. Сисилини подчеркнул, что ни одна из нескольких десятков стран, поддержавших венесуэльскую оппозицию, "не заявляла о своем желании рассмотреть военный вариант урегулирования ситуации".

"Я не понимаю, как можно заявлять о рассмотрении "военного варианта", если это не так, [у администрации] нет на это законного права. Мы вводим в заблуждение международное сообщество и народ Венесуэлы. Я прошу вас прекратить выступать с этими заявлениями", - заключил демократ, после чего присутствующие в зале зааплодировали ему.

Вашингтонская администрация не запрашивала, что требует американское законодательство, и не получала от Конгресса санкций на применение военной силы на территории Венесуэлы.

Ответ Трампа

В среду Трамп отказался пояснять, могут ли Соединенные Штаты перебросить войска в Колумбию в связи с кризисом в Венесуэле. "Увидите", - лаконично сказал американский лидер, когда его попросили уточнить, действительно ли США собираются направить 5 тыс. своих военнослужащих в Колумбию из-за ситуации в соседней Венесуэле.

На вопросы журналистов глава администрации США ответил по завершении состоявшейся в Белом доме встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке. Вопрос возник после того, как помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в конце января появился на публике с блокнотом, на первой странице которого от руки было написано: "5 тыс. военнослужащих - в Колумбию". Белый дом отказывается прояснить смысл этой записи.

Американский лидер также утверждал, что правительство США рассматривает применительно к Венесуэле целый ряд вариантов действий.