Саудовская Аравия сожалеет в связи с включением в список ЕК по отмыванию денег

ТАСС, 14 февраля. Власти Саудовской Аравии с сожалением отмечают факт того, что Еврокомиссия (ЕК) внесла страну в список государств с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, несмотря на принятые меры по ужесточению законодательства в этой сфере. Об этом в четверг сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на министра финансов страны Мухаммеда аль-Джадаана.

Королевство вновь выразило приверженность борьбе мирового сообщества с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансовым терроризмом. "Стратегическим приоритетом для Саудовской Аравии является противостояние отмыванию денежных средств и финансовому терроризму, - приводит агентство слова министра. - Мы продолжим развивать и усиливать нашу нормативную базу для достижения этой цели".

Глава минфина также обратил внимание на то, что список должен быть одобрен Европарламентом и Советом ЕС, и призвал представителей ЕК и ЕП приехать в Саудовскую Аравию для проведения проверки мер, которые королевство принимает на местном, региональном и международном уровнях для борьбы с финансовыми преступлениями. "Саудовская Аравия продолжит взаимодействовать с Еврокомиссией и надеется на конструктивный диалог с партнерами из ЕС для того, чтобы обеспечить усиление и поддержку мер по противодействию отмыванию денег и [финансовому] терроризму на международном и региональном уровнях", - добавил аль-Джадаан.

Кроме того, как показывают результаты исследования, проведенного в сентябре прошлого года Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, меры, предпринимаемые Саудовской Аравией для предотвращения финансовых преступлений, соответствуют рекомендациям организации, отмечает агентство.

ЕК 13 февраля обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В общей сложности в список вошли 23 страны.

Теперь список будет передан на одобрение Европарламента и Совета ЕС, которые вынесут заключение в течение одного-двух месяцев. После этого директива будет опубликована в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней с момента публикации. Еврокомиссия со своей стороны обязуется регулярно отслеживать ситуацию в указанных странах и обновлять список в соответствии с действиями властей этих государств.