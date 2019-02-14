Президент Колумбии не видит необходимости в военных действиях США против Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке не считает необходимыми военные действия со стороны США в отношении Венесуэлы. Об этом он заявил в среду в эфире американского телеканала Fox News .

Дуке был задан вопрос о том, обсуждал ли он с президентом США Дональдом Трампом возможность военных действий против Венесуэлы. "Как я всегда заявляю публично, Мадуро постоянно пытается использовать угрозу военной интервенции, чтобы получить легитимность, - ответил он. - Полагаю, данный случай отличает от всего, что происходило в Латинской Америке, то, что дипломатическая блокада так прочна". По мнению Дуке, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро "полностью изолирован".

"Нужна ли военная интервенция в данном случае? - задал риторический вопрос Дуке. - Думаю, сейчас при всей международной поддержке президента Гуайдо [речь идет о лидере венесуэльской оппозиции, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны], военные Венесуэлы будут больше переходить на другую сторону, и это будет концом режима Мадуро". Президент Колумбии также опроверг утверждения о том, что в его страну были переброшены 5 тыс. военных из США.

Дуке выразил уверенность в том, что Мадуро в конечном счете будет отстранен от власти. "Произойдет ли это через месяц или через два? Я не знаю", - добавил он. На вопрос о том, сможет ли, по его мнению, Мадуро сохранять власть в течение года, Дуке не дал однозначного ответа.

Президент Колумбии выразил уверенность в том, что венесуэльские военные "больше не лояльны Мадуро, а теперь поддерживают Гуайдо", а также заверил, что среди них будет иметь место эффект домино. В ответ на просьбу журналиста привести какие-либо примеры этого, Дуке напомнил, что ранее лидера оппозиции в качестве главы государства поддержал руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. В ВВС его назвали предателем, а Мадуро после визита на базу ВВС Либертадор заявил о верности Военно-воздушных сил действующему руководству республики.

На вопрос о том, не вызывает ли у него опасений, что в Венесуэле имеется около 2 тыс. генералов и они не признают Гуайдо лидером страны, Дуке ответил: "Я верю, что это произойдет в результате эффекта домино".