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Политический кризис в Венесуэле

Более 60 международных делегаций приняли участие в конференции по Венесуэле в Вашингтоне

Координатор по вопросам международной гуманитарной помощи в аппарате оппозиционера Хуана Гуайдо Лестер Толедо сообщил ТАСС, что по итогам конференции было собрано гумпомощи на сумму более $100 млн

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Более 60 международных делегаций приняли участие в вашингтонской конференции по гуманитарному кризису в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном заявлении ее организаторов.

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"В этой конференции приняли участие более 60 международных делегаций, которые представляли большую часть стран Латинской Америки и Европы, а также Австралию, Канаду, Марокко и США", - говорится в документе.

"Эта конференция стала реализацией многолетней работы по повышению уровня осведомленности [о событиях в Венесуэле] и демонстрацией солидарности международного сообщества, которые воплотились в конкретные действия по облегчению страданий венесуэльцев", - отметил назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС Лестер Толедо - координатор по вопросам международной гуманитарной помощи в аппарате Гуайдо, по итогам конференции было собрано гуманитарной помощи на сумму, превышающую $100 млн. Как отметили организаторы, пожертвования направили международные делегации, которые "подтвердили свое обязательство предоставить тонны медикаментов и продуктов питания с целью оказать помощь венесуэльскому народу, жертвам режима [венесуэльского лидера] Николаса Мадуро". Организаторы полагают, что такой "объем гуманитарной помощи стал наибольшим в истории" Венесуэлы.

Теги
Мадуро, НиколасАвстралияКанадаСШАВенесуэлаМароккоПолитический кризис в Венесуэле
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