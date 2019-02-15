Воронков: контртеррористическое управление ООН в 2018 году оказало помощь 60 странам

ООН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Контртеррористическое управление (КТУ) ООН в 2018 году реализовало 39 проектов и оказало содействие 60 странам. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН, глава КТУ Владимир Воронков.

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"Только в течение 2018 года Управление осуществляло 39 проектов в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН и оказало техническую помощь для укрепления потенциала в сфере антитеррора 60 государствам-членам", - сказал дипломат.

По его словам, на данный момент КТУ подписало меморандумы о взаимопонимании с рядом международных организаций, в том числе с Африканским союзом, Интерполом, Контртеррористическим центром СНГ, Секретариатом ОДКБ, Секретариатом ОБСЕ, Организацией исламского сотрудничества. "Тесные отношения нас связывают и с Евросоюзом", - заметил Воронков.

21 июня 2017 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Воронкова своим заместителем, руководителем КТУ. Эта структура была создана в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 15 июня 2017 года. Занимается координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.