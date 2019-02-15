Турция намерена передать дело об убийстве Хашкаджи в международный суд

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Турция намерена передать дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которое было совершено в Стамбуле, на рассмотрение в международный суд. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала A Haber президент Турции Тайип Эрдоган.

Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

Признание с задержкой. Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

"Турция поделилась всей имеющейся информацией по делу Хашкаджи. Мы решительно настроены передать дело в международный суд", - сказал он.

При этом турецкий лидер также обвинил Центральное разведывательное управление США в том, что его сотрудники "не приложили все усилия к расследованию убийства Хашкаджи". "США должны приложить все возможные усилия", - считает Эрдоган.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии "в результате конфликта". Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести открытое расследование произошедшего. Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным этого ведомства, по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию. 3 января состоялось первое судебное слушание по этому делу с участием 11 обвиняемых.