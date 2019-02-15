Госдеп и Пентагон доставят 16 февраля в Колумбию гуманитарную помощь для Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент и министерство обороны США в рамках совместных усилий доставят в субботу в Колумбию гуманитарную помощь, которая предназначается для жителей Венесуэлы. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Соединенные Штаты отвечают на просьбу временного президента Хуана Гуайдо помочь удовлетворить неотложные потребности народа Венесуэлы. 16 февраля Госдепартамент, Агентство по международному развитию и министерство обороны совместными усилиями доставят в Кукуту (Колумбия) [гуманитарную] помощь, готовую для распространения на территории Венесуэлы", - отметил дипломат.