Госдеп осведомлен о задержании Майкла Калви и окажет ему консульскую поддержку

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный департамент осведомлен о задержании в России основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и окажет ему всю необходимую консульскую поддержку. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы в курсе того, что гражданин США был задержан 14 февраля 2019 года в России. Когда гражданина США задерживают за границей, Государственный департамент работает над тем, чтобы предоставить всю необходимую консульскую поддержку. Нашим высшим приоритетом является защита граждан США за рубежом. Из соображений защиты личной информации мы не может в настоящее время предоставить каких-либо дополнительных данных", - сказал он.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования задержаны сам Калви и еще пять человек, которые 15 февраля арестованы Басманным судом: Ваган Абгарян, гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").