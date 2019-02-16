Генсек ОБСЕ: Европе нужно улучшить кодекс поведения, чтобы избегать военных инцидентов

МЮНХЕН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Европе необходимо улучшить кодекс поведения, чтобы не допустить перерастания военных инцидентов в более опасные конфликты. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

По его словам, он обеспокоен угрозами, связанными с военными инцидентами в XXI веке, поэтому необходимо предпринять меры, чтобы их избежать и, если они происходят, урегулировать.

"Существуют механизмы взаимодействия между военными, в основном двусторонние, которые позволяют государствам информировать друг друга и по мере возможности предотвращать их [военные инциденты], а также избегать неверного понимания этих инцидентов. Нам необходимо улучшить управление инцидентами, кодекс поведения и рекомендации [о том], что делать до инцидентов и после них", - ответил Гремингер на вопрос, достаточно ли существующих механизмов для избежания военных угроз в Европе.

"Чтобы предотвратить перерастание инцидентов в более опасный конфликт, необходима полная прозрачность запланированных военных действий и учений", - добавил генсек ОБСЕ.