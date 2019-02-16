Генсек ОБСЕ: Россия играет важную роль в урегулировании конфликтов в регионе организации

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер по случаю Мюнхенской конференции по безопасности рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС об угрозе военных инцидентов в Европе, последствиях отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), роли России при решении проблем в регионе ОБСЕ, сотрудничестве с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также назвал ключевые условия урегулирования кризиса на Украине. — Уважаемый господин Гремингер, вы занимаете пост генерального секретаря ОБСЕ с июля 2017 года. Каковы, по вашему мнению, основные вызовы для безопасности в регионе ОБСЕ за последние годы? — Их довольно немало, но я думаю, что все согласятся с самыми важными: вооруженный конфликт в Европе, терроризм, кибератаки, торговля людьми и миграция. Мы также не должны недооценивать возрастающие последствия для безопасности от изменения климата, которое, если его не обуздать, может привести к большим перемещениям людей и даже к вооруженному конфликту из-за постоянно сокращающихся природных ресурсов, в частности воды. Рост популизма и нетерпимости в целом усугубляет эти вызовы.

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Больше всего меня беспокоят растущие разногласия в нашем сообществе безопасности и серьезный дефицит доверия между игроками. Нормы и принципы, лежащие в основе международного порядка, ставятся под сомнение. Многосторонний подход находится под угрозой. Если мы продолжим идти по этому пути, риск конфронтации неизбежно возрастет для всех. Потеря доверия в регионе ОБСЕ уже привела к нестабильной ситуации в области безопасности в Европе. Несмотря на то что опасности из-за современной нестабильности признаны всеми государствами — участниками ОБСЕ, единого мнения по этому вопросу нет. Я также обеспокоен нарушениями прав человека и подрывом основных свобод во многих наших обществах. Мы должны вернуться к истокам: нам нужно возродить дух Хельсинки. Под этим я подразумеваю подход, основанный на более широком сотрудничестве и уважении общих ценностей и принципов, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте и других знаковых документах ОБСЕ. Это фундамент европейского порядка безопасности и свод правил о том, как государства должны вести себя по отношению к своим гражданам и друг к другу. Нам нужны меры по укреплению доверия и безопасности, чтобы снизить напряженность, повысить предсказуемость и восстановить доверие. И мы должны действовать совместно против угроз и вызовов, с которыми сталкиваются все государства — участники ОБСЕ. — Европа в XXI веке сталкивается с большим количеством военных инцидентов? Существующих механизмов безопасности достаточно для избежания военных угроз? — Я обеспокоен угрозами, связанными с военными инцидентами. Необходимо принять меры, чтобы их избежать, и если они происходят, урегулировать их. Существуют механизмы взаимодействия между военными, в основном двусторонние, которые позволяют государствам информировать друг друга и по мере возможности предотвращать их, а также избегать неверного понимания этих инцидентов. Нам необходимо улучшить управление инцидентами, кодекс поведения и рекомендации, что делать до инцидентов и после них. Чтобы предотвратить перерастание инцидентов в более опасный конфликт, необходима полная прозрачность запланированных военных действий и учений. — США и Россия объявили о приостановке своих обязательств по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такие заявления могут быть причиной для беспокойства в Европе? — Вызывает беспокойство тот факт, что рушатся даже двусторонние соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Это очередная жертва углубляющейся напряженности и недоверия, о которых я уже упомянул, — и кроме того, это, в свою очередь, только приводит к подрыву безопасности и увеличивает вероятность возобновления гонки вооружений. За последние годы контроль над вооружениями оказался под давлением: на протяжении почти двух десятилетий многосторонний ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе) считался "краеугольным камнем европейской безопасности", но он потерял свою цель и отстал от меняющейся ситуации в области безопасности.

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Для некоторых государств эти механизмы стали элементом политических торгов, а не столпом общей безопасности. Любое отклонение от принципов всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности может создать фрагментированную или многоуровневую архитектуру, в которой определенные государства или регионы могут извлекать выгоду от привилегированного статуса. Учитывая продолжающийся распад режима контроля над вооружениями, растет необходимость в инклюзивной платформе ОБСЕ для диалога, доверия и укрепления доверия. Структурированный диалог, одобренный на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге в декабре 2016 года, предлагает всеобъемлющий и гибкий формат для обсуждения вопросов военно-политической безопасности. Он уже обеспечил позитивную динамику, содействуя военным контактам и дискуссиям по снижению военных угроз и деэскалации. Он способен сделать больше! В связи с высокой напряженностью и скудностью военных контактов платформа может способствовать практическим мерам по снижению угроз и предотвращению инцидентов, особенно в чувствительных районах, где было большое количество военных действий, включая учения и инциденты. В среднесрочной и долгосрочной перспективе я надеюсь, что Структурированный диалог может возродить интерес к контролю над вооружениями, включая меры укрепления доверия и безопасности, чтобы помочь снизить эскалацию и рассеять напряженность, а в долгосрочной перспективе — повысить доверие в регионе ОБСЕ. ОБСЕ — это форум, с помощью которого можно добиться прогресса: это страж одного из самых тщательно разработанных режимов контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности во всем мире. Они формировали основу европейской безопасности на протяжении десятилетий и были среди факторов, которые привели к окончанию холодной войны. — ОБСЕ считается одной из последних организаций в Европе для диалога с Россией. Какую роль играет Россия в ОБСЕ? Можно ли решать проблемы в регионе ОБСЕ без России? — Я так не думаю. Если мы хотим иметь хоть какую-то надежду на улучшение существующей атмосферы недоверия, если мы хотим решать сложные проблемы современной безопасности, то нам нужны все игроки за одним столом. Как я уже сказал, ОБСЕ является уникальным форумом для диалога между Востоком и Западом, Севером и Югом. Она единственная, где все страны региона ОБСЕ сидят за одним столом и имеют равный статус. Крайне важно поддерживать диалог между всеми на равных. Таким образом, без России ОБСЕ уже не будет ОБСЕ. Кроме того, Россия играет важную роль в форматах, которые были учреждены для работы по мирному урегулированию нескольких конфликтов в регионе ОБСЕ, в том числе на востоке Украины, в Молдавии и на Южном Кавказе. — ОБСЕ сотрудничает с разными международными организациями. Какова вероятность сотрудничества между ОБСЕ и ОДКБ? В чем оно может проявиться? — На самом деле, мы уже несколько лет поддерживаем связь с ОДКБ, и наше взаимодействие в последние годы расширилось. Я встречался с бывшим генеральным секретарем ОДКБ уже четыре раза — в Нью-Йорке, Вене и дважды в Москве — и это была хорошая возможность изучить перспективы для расширения взаимодействия и сотрудничества. Я особенно высоко оценил возможность выступить на Постоянном совете ОДКБ в ноябре 2017 года, где я провел полезный обмен мнениями с государствами — членами ОДКБ, и мы определили ряд областей для укрепления сотрудничества, включая борьбу с терроризмом, предотвращение насильственного экстремизма, кибербезопасность, управление границами и стратегические вопросы полицейской деятельности, включая борьбу с наркотиками. Мы продолжим этот курс. Я также хотел бы подчеркнуть, что регулярное перекрестное представительство на мероприятиях ОДКБ и ОБСЕ подтверждает роль ОБСЕ в качестве платформы для диалога, в том числе с другими региональными организациями в сфере безопасности. — ОБСЕ задействована в урегулировании конфликта на Украине. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был согласован в феврале 2015 года и в его реализации пока нет прогресса. Какие меры необходимо принять сторонам конфликта для того, чтобы добиться прогресса в их выполнении? — Поиск мирного и устойчивого урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее остается наиболее срочной и приоритетной задачей ОБСЕ. Это одна из важнейших проблем нашей общей безопасности.

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