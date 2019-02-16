Генсек ОБСЕ: Россия играет важную роль в урегулировании конфликтов в регионе организации

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер по случаю Мюнхенской конференции по безопасности рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС об угрозе военных инцидентов в Европе, последствиях отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), роли России при решении проблем в регионе ОБСЕ, сотрудничестве с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также назвал ключевые условия урегулирования кризиса на Украине.
— Уважаемый господин Гремингер, вы занимаете пост генерального секретаря ОБСЕ с июля 2017 года. Каковы, по вашему мнению, основные вызовы для безопасности в регионе ОБСЕ за последние годы?
— Их довольно немало, но я думаю, что все согласятся с самыми важными: вооруженный конфликт в Европе, терроризм, кибератаки, торговля людьми и миграция.
Мы также не должны недооценивать возрастающие последствия для безопасности от изменения климата, которое, если его не обуздать, может привести к большим перемещениям людей и даже к вооруженному конфликту из-за постоянно сокращающихся природных ресурсов, в частности воды. Рост популизма и нетерпимости в целом усугубляет эти вызовы.
Больше всего меня беспокоят растущие разногласия в нашем сообществе безопасности и серьезный дефицит доверия между игроками. Нормы и принципы, лежащие в основе международного порядка, ставятся под сомнение. Многосторонний подход находится под угрозой. Если мы продолжим идти по этому пути, риск конфронтации неизбежно возрастет для всех. Потеря доверия в регионе ОБСЕ уже привела к нестабильной ситуации в области безопасности в Европе. Несмотря на то что опасности из-за современной нестабильности признаны всеми государствами — участниками ОБСЕ, единого мнения по этому вопросу нет.
Я также обеспокоен нарушениями прав человека и подрывом основных свобод во многих наших обществах.
Мы должны вернуться к истокам: нам нужно возродить дух Хельсинки. Под этим я подразумеваю подход, основанный на более широком сотрудничестве и уважении общих ценностей и принципов, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте и других знаковых документах ОБСЕ. Это фундамент европейского порядка безопасности и свод правил о том, как государства должны вести себя по отношению к своим гражданам и друг к другу. Нам нужны меры по укреплению доверия и безопасности, чтобы снизить напряженность, повысить предсказуемость и восстановить доверие. И мы должны действовать совместно против угроз и вызовов, с которыми сталкиваются все государства — участники ОБСЕ.
— Европа в XXI веке сталкивается с большим количеством военных инцидентов? Существующих механизмов безопасности достаточно для избежания военных угроз?
— Я обеспокоен угрозами, связанными с военными инцидентами. Необходимо принять меры, чтобы их избежать, и если они происходят, урегулировать их. Существуют механизмы взаимодействия между военными, в основном двусторонние, которые позволяют государствам информировать друг друга и по мере возможности предотвращать их, а также избегать неверного понимания этих инцидентов. Нам необходимо улучшить управление инцидентами, кодекс поведения и рекомендации, что делать до инцидентов и после них. Чтобы предотвратить перерастание инцидентов в более опасный конфликт, необходима полная прозрачность запланированных военных действий и учений.
— США и Россия объявили о приостановке своих обязательств по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такие заявления могут быть причиной для беспокойства в Европе?
— Вызывает беспокойство тот факт, что рушатся даже двусторонние соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Это очередная жертва углубляющейся напряженности и недоверия, о которых я уже упомянул, — и кроме того, это, в свою очередь, только приводит к подрыву безопасности и увеличивает вероятность возобновления гонки вооружений. За последние годы контроль над вооружениями оказался под давлением: на протяжении почти двух десятилетий многосторонний ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе) считался "краеугольным камнем европейской безопасности", но он потерял свою цель и отстал от меняющейся ситуации в области безопасности.
Для некоторых государств эти механизмы стали элементом политических торгов, а не столпом общей безопасности.
Любое отклонение от принципов всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности может создать фрагментированную или многоуровневую архитектуру, в которой определенные государства или регионы могут извлекать выгоду от привилегированного статуса.
Учитывая продолжающийся распад режима контроля над вооружениями, растет необходимость в инклюзивной платформе ОБСЕ для диалога, доверия и укрепления доверия. Структурированный диалог, одобренный на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге в декабре 2016 года, предлагает всеобъемлющий и гибкий формат для обсуждения вопросов военно-политической безопасности. Он уже обеспечил позитивную динамику, содействуя военным контактам и дискуссиям по снижению военных угроз и деэскалации. Он способен сделать больше!
В связи с высокой напряженностью и скудностью военных контактов платформа может способствовать практическим мерам по снижению угроз и предотвращению инцидентов, особенно в чувствительных районах, где было большое количество военных действий, включая учения и инциденты.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе я надеюсь, что Структурированный диалог может возродить интерес к контролю над вооружениями, включая меры укрепления доверия и безопасности, чтобы помочь снизить эскалацию и рассеять напряженность, а в долгосрочной перспективе — повысить доверие в регионе ОБСЕ.
ОБСЕ — это форум, с помощью которого можно добиться прогресса: это страж одного из самых тщательно разработанных режимов контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности во всем мире. Они формировали основу европейской безопасности на протяжении десятилетий и были среди факторов, которые привели к окончанию холодной войны.
— ОБСЕ считается одной из последних организаций в Европе для диалога с Россией. Какую роль играет Россия в ОБСЕ? Можно ли решать проблемы в регионе ОБСЕ без России?
— Я так не думаю. Если мы хотим иметь хоть какую-то надежду на улучшение существующей атмосферы недоверия, если мы хотим решать сложные проблемы современной безопасности, то нам нужны все игроки за одним столом. Как я уже сказал, ОБСЕ является уникальным форумом для диалога между Востоком и Западом, Севером и Югом. Она единственная, где все страны региона ОБСЕ сидят за одним столом и имеют равный статус. Крайне важно поддерживать диалог между всеми на равных. Таким образом, без России ОБСЕ уже не будет ОБСЕ.
Кроме того, Россия играет важную роль в форматах, которые были учреждены для работы по мирному урегулированию нескольких конфликтов в регионе ОБСЕ, в том числе на востоке Украины, в Молдавии и на Южном Кавказе.
— ОБСЕ сотрудничает с разными международными организациями. Какова вероятность сотрудничества между ОБСЕ и ОДКБ? В чем оно может проявиться?
— На самом деле, мы уже несколько лет поддерживаем связь с ОДКБ, и наше взаимодействие в последние годы расширилось. Я встречался с бывшим генеральным секретарем ОДКБ уже четыре раза — в Нью-Йорке, Вене и дважды в Москве — и это была хорошая возможность изучить перспективы для расширения взаимодействия и сотрудничества.
Я особенно высоко оценил возможность выступить на Постоянном совете ОДКБ в ноябре 2017 года, где я провел полезный обмен мнениями с государствами — членами ОДКБ, и мы определили ряд областей для укрепления сотрудничества, включая борьбу с терроризмом, предотвращение насильственного экстремизма, кибербезопасность, управление границами и стратегические вопросы полицейской деятельности, включая борьбу с наркотиками.
Мы продолжим этот курс. Я также хотел бы подчеркнуть, что регулярное перекрестное представительство на мероприятиях ОДКБ и ОБСЕ подтверждает роль ОБСЕ в качестве платформы для диалога, в том числе с другими региональными организациями в сфере безопасности.
— ОБСЕ задействована в урегулировании конфликта на Украине. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был согласован в феврале 2015 года и в его реализации пока нет прогресса. Какие меры необходимо принять сторонам конфликта для того, чтобы добиться прогресса в их выполнении?
— Поиск мирного и устойчивого урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее остается наиболее срочной и приоритетной задачей ОБСЕ. Это одна из важнейших проблем нашей общей безопасности.
В прошлом году мне удалось воочию убедиться в трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются люди, живущие вблизи линии соприкосновения на востоке Украины. За пять лет этот кризис нанес серьезный урон мирному населению. Наиболее срочная задача заключается в том, чтобы облегчить эти страдания и защитить жизни людей, благополучие которых было затронуто настолько серьезно. Нарушения режима прекращения огня, которые зачастую исчисляются сотнями в день, надо прекратить. Необходимо организовать разминирование, восстановить инфраструктуру и оказание жизненно важных услуг.
Но настоящего прогресса можно добиться только в том случае, если сами стороны продемонстрируют заявленную приверженность минским соглашениям. Соглашения являются единственным международно признанным документом, который предлагает выход из кризиса. Их необходимо выполнить.
Это означает разведение сил, отвод вооружений и разминирование и защиту жизни гражданских лиц. Периодические возвращения к прекращению огня продемонстрировали, что стороны могут сократить боевые действия, если захотят. Они должны прекратить огонь на постоянной основе. Если соглашение о прекращении огня будет полностью соблюдено, у диалога, переговоров и политического решения будет больше шансов.
Единственный путь к мирному урегулированию конфликта — полное и всестороннее выполнение минских соглашений всеми сторонами, поэтому все усилия должны быть направлены на достижение этой цели. В конце концов, дело за сторонами. Только они могут положить конец кризису. А пока мы стараемся изо всех сил помочь тем, кто оказался под перекрестным огнем.
— Какую роль может сыграть ООН в урегулировании конфликта на и вокруг Украины? Некоторые эксперты говорят о миротворческой миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Как вы относитесь к этой мысли?
— Идея привлечения ООН не новая, она выдвигалась различными заинтересованными сторонами в течение последних трех лет. Напомню, что Совет Безопасности ООН одобрил минские соглашения в 2015 году резолюцией 2202. Все усилия, которые вносят вклад в стабилизацию ситуации в области безопасности и ослабление напряженности, способствуют диалогу и укреплению доверия, заслуживают тщательной оценки. ОБСЕ готова сотрудничать с ООН по любым конкретным предложениям, одобренным Советом Безопасности ООН.
Однако цель любой миротворческой операции по-прежнему должна заключаться в обеспечении выполнения минских соглашений. Все элементы, необходимые для стабилизации нынешней ситуации и достижения прогресса в направлении мирного урегулирования кризиса, содержатся в этих соглашениях, и стороны согласились с ними.
Нам не нужно изобретать велосипед, а нужно реализовывать то, что уже было согласовано. За последние пять лет ОБСЕ накопила значительный опыт на месте, и мы можем содействовать этим усилиям.
— Вы принимаете участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Какие вопросы будут основными во время вашего участия и что дает такая конференция для международной безопасности?
— Я буду участвовать в панельной дискуссии по безопасности в Восточной Европе вместе с рядом региональных лидеров. Я ожидаю, что мы обсудим вопросы, о которых мы как раз только что говорили: кризис на Украине и вокруг нее, затяжные конфликты, а также недавние события на Западных Балканах. Не все новости в последнее время были плохими.
Например, меня обнадеживает историческое соглашение между Скопье и Афинами, которое окажет позитивное и стабилизирующее влияние на регион. Крайне важно, чтобы двусторонние вопросы решались путем диалога и дипломатии. ОБСЕ всегда готова поддержать государства, участвующие в диалоге, и помочь им в достижении их стратегических целей.
Я также проведу ряд двусторонних встреч в Мюнхене для обсуждения последних событий, нашей деятельности и приоритетов, дальнейших действий.
Такие мероприятия, как Мюнхенская конференция по безопасности, важны, потому что они предоставляют неформальную обстановку для дискуссий, обмена мнениями по всем основным вызовам. И конечно, они дают возможность встретиться со многими коллегами, лидерами, а также учеными, исследователями и журналистами, которые могут предложить свой взгляд на проблемы, который отличается от точки зрения дипломатов и политиков. И это заставляет нас думать дальше, исследовать новые идеи. Так что это фактически другая форма или продолжение диалога, который мы стараемся поддерживать в ОБСЕ.
Послание, которое я привез в Мюнхен, заключается в том, что ОБСЕ может помочь собрать осколки в Европе и снова объединить их.
Беседовал Дмитрий Валеев