СМИ: полиция задержала 29 манифестантов в ходе субботней акции "желтых жилетов" в Париже

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция Парижа задержала в субботу 29 участников манифестаций движения "желтых жилетов". Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Новая волна социальных протестов, прокатившаяся по всей Франции 16 февраля, собрала на демонстрациях более 40 тыс. человек. Из них около 5 тыс. "желтых жилетов" вышли на улицы Парижа. В течение дня протестующие неоднократно вступали в столкновения с полицией. Так, одна из наиболее крупных стычек произошла на площади перед Домом Инвалидов, полиция применила слезоточивый газ.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Часто протесты сопровождаются беспорядками, грабежами и вандализмом.

Согласно данным социологической службы Ifop, опубликованным в воскресенье в газете "Журналь дю диманш", 52% французов считают, что "желтые жилеты" должны прекратить свои манифестации. Как отмечают социологи, поддержка движения со стороны населения в последние недели значительно упала.