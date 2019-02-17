Полиция Парижа усилила меры безопасности в связи с воскресными протестами "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Парижская полиция перекрыла часть Елисейских полей и выставила бронемашины у Триумфальной арки перед новой волной манифестаций "желтых жилетов". Как убедился корреспондент ТАСС, в воскресенье в городе действуют усиленные меры безопасности, предусматривающие дополнительную мобилизацию сотрудников правоохранительных органов и полицейской техники.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

У Триумфальной арки выставлены два бронетранспортера и два микроавтобуса жандармерии. Полицейские машины также стоят вдоль Елисейских полей. Нижняя часть главной парижской авеню перекрыта железным забором.

Большое скопление полиции наблюдается у Гран-Пале. Рядом с выставочным центром размещены две бронемашины, водомет и около 30 полицейских машин.

В Париже в воскресенье запланированы три акции протеста "желтых жилетов". Ожидается, что в полдень манифестанты соберутся на площади Шарля де Голля, после чего они двинутся колонной по Елисейским полям в сторону Дома Инвалидов, дойдут до Эйфелевой башни и проведут митинг на Марсовом поле.

Еще одним местом сбора "желтых жилетов" станет площадь Республики. Здесь манифестанты ожидаются с 14:00 по парижскому времени (16:00 мск). Примерно в это же время манифестация запланирована на эспланаде в 11 округе французской столицы.

В субботу во Франции прошла новая волна социальных протестов "желтых жилетов". Согласно данным МВД, она собрала на улицах французских городов более 40 тысяч человек, из которых 5 тыс. человек вышли на демонстрации в Париже.