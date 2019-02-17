МИД Катара: "арабское НАТО" ожидает провал без решения кризиса в Персидском заливе

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Идея США по формированию Ближневосточного стратегического альянса (MESA, официальное название "арабского НАТО") обречена на провал без урегулирования дипломатического кризиса в Персидском заливе. Об этом заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая в воскресенье на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"США прилагают усилия по созданию стратегического ближневосточного альянса. И наша позиция такова: прежде чем говорить об альянсе, нужно решить ключевую проблему. Мы не можем говорить о коалиции, в состав которой войдут страны, враждующие друг с другом", - сказал он, имея в виду Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, бойкотирующие Катар. "Мы готовы [войти в альянс], поддерживаем идею, до тех пор пока она не противоречит международному праву, основана на концепции коллективной безопасности и взаимодействии", - добавил он.

С трибуны в Мюнхене катарский министр подчеркнул готовность к диалогу с бойкотирующими странами, но отметил отсутствие прогресса в этом направлении.

По замыслу США, в состав "арабского НАТО" планируется включить шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию. В середине января госсекретарь Майкл Помпео провел турне по этим странам, где провел серию переговоров с их лидерами. Одной из главных задач поездки было сближение позиций восьми стран для создания MESА. Цель коалиции - противодействие угрозам в регионе и активизация экономического и энергетического взаимодействия.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.