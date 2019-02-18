Британские власти отказались комментировать публикации об ухудшении здоровья Скрипаля

В МИД Соединенного Королевства, куда ТАСС обратился за комментарием в понедельник, посоветовали переадресовать этот вопрос столичной полиции. Точно такой же ответ был получен и в полиции графства Уилтшир, на территории которого произошло отравление. "Этим делом занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, надо обращаться к ним", - сообщила собеседница агентства. Тем временем, в столичной полиции от комментариев отказались еще накануне, заметив, что не располагают никакой информацией на этот счет.

В воскресенье, ссылаясь на "хорошо информированный источник в разведке", The Sunday Times информировала о том, что в связи с ухудшением здоровья Скрипаля врачи оказывают ему медицинскую помощь на дому, и что его состояние не критическое. Однако источник дал понять, что никто не может спрогнозировать ход изменений состояния здоровья экс-полковника ГРУ из-за отсутствия достаточного объема информации о том, какими могут быть долговременные последствия отравления нервно-паралитическим веществом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту публикацию 17 февраля, сказала, что она является очередным примером "управляемой утечки" и доказательством связи британских СМИ и спецслужб. Посольство России в Лондоне в свою очередь выразило обеспокоенность судьбой граждан РФ, находящихся во власти британских спецслужб.

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня прошлого года были госпитализированы в соседнем с Солсбери городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что женщина скончалась в больнице. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.