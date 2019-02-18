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Bloomberg: Трамп рассматривает четыре кандидатуры на должность постпреда США при ООН

Среди претендентов - экс-советница президента Дина Пауэлл, послы США в Канаде и ФРГ Келли Крафт и Ричард Гренелл, а также бывший кандидат-республиканец в сенаторы от штата Мичиган Джон Джейм
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ТАСС, 18 февраля. Президент США Дональд Трамп рассматривает четырех кандидатов на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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В число претендентов входят экс-советница Трампа Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, посол США в ФРГ Ричард Гренелл и бывший кандидат-республиканец в сенаторы от штата Мичиган Джон Джеймс.

По данным агентства, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года.

7 декабря 2018 года Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Однако на прошлой неделе стало известно, что та сняла свою кандидатуру.

Теги
СШАТрамп, ДональдХейли, Никки
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