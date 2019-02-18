Bloomberg: Трамп рассматривает четыре кандидатуры на должность постпреда США при ООН

ТАСС, 18 февраля. Президент США Дональд Трамп рассматривает четырех кандидатов на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кто может занять эту должность?

США остались без постпреда в ООН. Кто может занять эту должность?

В число претендентов входят экс-советница Трампа Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, посол США в ФРГ Ричард Гренелл и бывший кандидат-республиканец в сенаторы от штата Мичиган Джон Джеймс.

По данным агентства, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года.

7 декабря 2018 года Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Однако на прошлой неделе стало известно, что та сняла свою кандидатуру.