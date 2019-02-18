США остались без постпреда в ООН. Кто может занять эту должность?

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН, объявила о своей отставке в октябре 2018 года. С тех пор этот ключевой для американской дипломатии пост остается вакантным. Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, которая должна была прийти на замену Хейли, сняла свою кандидатуру после появления информации о найме на работу няни, якобы находившейся в стране нелегально. Президент Дональд Трамп еще не объявил имя нового кандидата на должность, но наиболее вероятные претенденты уже известны. Дина Пауэлл "Дине это [должность] понравится, — сказал Трамп в день отставки Хейли. — Она, безусловно, является человеком, чью кандидатуру я бы рассмотрел. Я рассматриваю ее кандидатуру".

Описание Дина Пауэлл © AP Photo/Evan Vucci

45-летняя Пауэлл (девичья фамилия Хабиб) — американка египетского происхождения из коптской православной семьи. Ее родные переехали в Техас, когда ей было четыре года. В 2005–2007 годах Пауэлл занимала пост помощника госсекретаря по вопросам образования и культуры в администрации президента Джорджа Буша — младшего. В 2017–2018 годах она работала заместителем помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, а в нынешнем году заняла пост в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs. Пауэлл играла важную роль в разработке ближневосточной политики администрации Трампа. Белый дом она покинула без скандалов, и, по некоторым данным, президент уже обсуждал со своими советниками возможность предложить ей новую должность. Однако источники Reuters утверждают, что возможность возвращения Пауэлл в команду президента встретила сопротивление в администрации Белого дома. После этого ее якобы вычеркнули из списка предполагаемых претендентов на должность. Причины такого решения не раскрываются. Ричард Гренелл Посол США в Германии Ричард Гренелл не входил в изначальный список претендентов на должность, но впоследствии президент сказал, что "готов рассмотреть его кандидатуру". Гренелл — один из наиболее известных американских должностных лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации. В ООН он работал с 2001 по 2008 год, также сотрудничал с телеканалом Fox News. С самого начала президентской кампании он поддерживал Дональда Трампа. В 2012 году был членом штаба кандидата в президенты республиканца Митта Ромни.

Описание Ричард Гренелл © AP Photo/Michael Sohn

52-летний Гренелл занял должность посла США в ФРГ в мае 2018 года. Уже в первые дни на новой должности он спровоцировал шквал критики в свой адрес, потребовав от немецких фирм немедленно прекратить бизнес в Иране. Затем в интервью ультраправому интернет-порталу Breitbart он заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США в 2016 году обернулась усилением в Европе позиций консервативных партий, которые необходимо и дальше "вдохновлять". В Германии его подвергли критике за подобные высказывания и обвинили, в частности, в несоблюдении политического нейтралитета Трамп рассматривал Ричарда Гренелла в качестве возможного постпреда США в ООН в 2016 году. По данным The Washington Examiner, в президентской семье хотели бы, чтобы место Хейли занял именно Гренелл. Келли Крафт Дипломат, бизнес-леди и жена угольного магната Джо Крафта, 56-летняя Келли Крафт была назначена на пост посла США в Канаде в октябре прошлого года. Она также работала в ООН во время правления Джорджа Буша — младшего.

Описание Келли Крафт © AP Photo/Alex Brandon

По данным The Wall Street Journal, в администрации США ее высоко ценят. В частности, она на хорошем счету у руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Авторитет Крафт значительно вырос после того, как США, Канада и Мексика заключили новый торговый договор, который пришел на смену NAFTA. К тому же ее муж — один из крупнейших доноров правящей Республиканской партии. Иванка Трамп Любимая дочь президента работает его советницей в Белом доме, принимала участие во встрече "Женской двадцатки" (W20) и ненадолго подменяла отца на саммите G20. Слухи о том, что она займет место Хейли, поползли сразу после новостях об отставке, но сама "первая дочь" опровергла их в Twitter.

Описание Иванка Трамп © AP Photo/Jacquelyn Martin

Трамп прокомментировал информацию о возможном назначении его дочери на пост постпреда ООН с улыбкой: "Иванка была бы динамитом! Но я не хочу быть обвиненным в кумовстве". Бонус: Канье Уэст Среди возможных кандидатов также фигурируют имена посла США в РФ Джона Хантсмана и спецпредставителя США по Ирану по Ирану Брайана Хука. Были и более экзотические варианты. Никки Хейли подала в отставку 9 октября, а уже на 11 октября у президента была запланирована встреча в Овальном кабинете с Канье Уэстом — рэпером и продюсером, который с недавнего времени стал большим сторонником Трампа. В Twitter сразу же предположили, что на этой встрече глава государства предложит музыканту новую должность.

congratulations to U.N. Ambassador Kanye West — Fret Redacted (@BrettRedacted) October 9, 2018