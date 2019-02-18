Гуайдо заявил, что обращался к правительствам России и Китая и намерен с ними сотрудничать

ТАСС, 18 февраля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что правительства России и Китая получили от него послание, а также отметил важность отношения с этими странами для будущего Венесуэлы. Об этом он сообщил в понедельник в интервью телеканалу Euronews .

"Они получили послание", - ответил Гуайдо на вопрос о том, обращался ли он к лидерам России и Китая. "Мы хотим говорить со всеми. У России и Китая есть важные инвестиции в нефтяную промышленность Венесуэлы, а также некоторые планы строительства, которые правительство Китая осуществляет через свой банк развития", - пояснил он и подчеркнул, что сотрудничество этих государств с Венесуэлой при нынешнем президенте Николасе Мадуро терпит убытки из-за положения в стране. В частности, по словам Гуайдо, почти 90% строительства, финансируемого Китаем, "парализовано", а ежедневная добыча нефти упала с 3,5 млн баррелей до 1 млн.

"Хорошо ли для России, что страна, являющаяся ее деловым партнером, переходит с 3,5 млн на 1 млн баррелей? Я считаю, что ответ очевиден. Хорошо ли для Китая, что 90% того, что он инвестировал в строительные работы в Венесуэле, парализовано? Я думаю, что ответ очевиден", - отметил лидер венесуэльской оппозиции.

"При Мадуро людям нечего есть, нет демократии, не будет доверия и не будет кредитов для перезапуска экономики", - заключил он. Гуайдо также подчеркнул важность отношений с Россией и Китаем в числе прочих партнеров Венесуэлы. "Мы живем в глобальном мире - наш главный нефтяной партнер - США, потом Индия, потом Россия и Китай, с которыми у нас заключено несколько соглашений. Так что эти отношения важны для будущего моей страны и любой страны", - отметил он.