Трамп заявил, что социализм в Венесуэле умирает

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Социализм в Венесуэле умирает, а "свобода и демократия возрождаются". С таким заявлением выступил в понедельник президент США Дональд Трамп в Международном университете штата Флорида в Майами. Его выступление транслируют информационные телекомпании США.

"Мы здесь, чтобы объявить, что грядет новый день в Латинской Америке... В Венесуэле и по всему Западному [полушарию] умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия", - отметил он. "Народ Венесуэлы выступает за свободу и демократию, и Соединенные Штаты стоят на их стороне", - добавил глава государства, выступая перед представителями венесуэльской диаспоры в США.

Первая леди Меланья Трамп, чье выступление было перед этим, отметила, что США "молятся о том, чтобы как можно быстрее народ Венесуэлы освободился". "В Венесуэле люди находятся на пороге восстановления собственной свободы", - считает она.

Мероприятие проходит в форме традиционного выступления Трампа перед своими сторонниками.

США "рассматривают все варианты"

При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты "рассматривают все варианты" в вопросе урегулирования ситуации в Венесуэле, однако хотят мирного перехода к демократии в республике.

"Мы стремимся к мирной передаче власти, мирному переходу к демократии [в Венесуэле], но рассматриваем все варианты", - отметил он, выступая перед представителями венесуэльской диаспоры в США. Многие республиканцы и демократы в Конгрессе США критикуют главу Белого дома за такого рода высказывания. Они считают, что таким образом Трамп не отрицает возможность военной интервенции.

Глава Белого дома также обратил внимание на то, что США якобы "известно, где верхушка режима Мадуро прячет миллиарды украденных долларов". "Невероятно, но служащие вооруженных сил Венесуэлы все еще поддерживают несостоятельную диктатуру, подвергая риску свои жизни и будущее народа Венесуэлы", - продолжал Трамп, утверждая, что руководство Боливарианской Республики "контролируется кубинскими военными и охраняется частной армией кубинских солдат".

"Мадуро является не венесуэльским патриотом, а кубинской марионеткой", - утверждал президент США. "Вспомните о сотнях миллиардов долларов, которые платили Кубе, но больше не платят, потому что они [венесуэльцы] больше не обладают тем уровнем благосостояния, которым располагали прежде. Положение дел меняется и меняется быстро", - добавил Трамп. По его версии, "отвратительный альянс двух диктатур приближается к своему завершению", "на смену придет светлое будущее".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.