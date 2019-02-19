Посольство РФ призвало Лондон рассекретить расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании направило ноту в МИД королевства, призвав официальный Лондон предать публичности ход расследования случаев прошлогодних отравлений в городах Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь диппредставительства.

"В документе обращено внимание британской стороны на опубликованное 16 февраля в газете The Guardian интервью с родителями погибшей в июле прошлого года гражданки Великобритании Дон Стерджес "от отравления нервнопаралитическим веществом", в котором они обвиняют нынешнее правительство страны в проведении нетранспарентного расследования случившегося", - заметил представитель посольства, добавив, что нота была направлена в понедельник. "В ноте подчеркнуто, что по такому же "закрытому" сценарию ведется расследование инцидента в Солсбери: британская сторона до сих пор не предоставила какого-либо официального доклада о следственных действиях по "делу Скрипалей".

"В очередной раз указано на явное нарушение Лондоном международного права и отказ России в ее законном праве получить полную информацию о российских гражданах, которые до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей, вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, а также свободы передвижения", - подчеркнул дипломат.

"Российская сторона так же, как и родители Стерджес, призывает официальный Лондон перестать скрывать факты и предать публичности ход расследования", - добавил пресс-секретарь, пообещав, что "посольство продолжит требовать от британских властей предоставить полную официальную информацию о произошедшем в Солсбери и Эймсбери, обеспечить консульский доступ к российским гражданам, тем более что, по сообщениям СМИ, состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось".

В общей же сложности с момента отравления в Солсбери в марте 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии российское диппредставительство направило более 80 нот и писем в британские ведомства, но ответов по существу не получило. "На протяжении почти года после инцидента в Солсбери посольство направило более восьми десятков нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании с многочисленными вопросами, касающимися местонахождения пострадавших, симптомов их отравления, применявшихся врачами методов лечения, хода полицейского расследования, предоставления образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличия улик, способных установить истину. Никаких ответов по существу от британских компетентных органов получено не было", - сказал дипломат.

Об инцидентах в Солсбери и Эймсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву, однако российские власти последовательно и категорически отвергали подобные обвинения.

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня прошлого года были госпитализированы в соседнем с Солсбери городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что женщина скончалась в больнице. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.