Гуайдо заявил, что страны ЕС выделят более $18 млн для помощи Венесуэле

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник заявил, что несколько стран - членов Евросоюза согласились выделить более $18 млн, чтобы помочь Боливарианской Республике.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"После нашей встречи с европейскими послами мы заявляем о выделении более $18 млн на гуманитарную помощь [для Венесуэлы]. Средства предоставят правительства Великобритании, Германии, Италии, Испании, и Франции. Спасибо за поддержку нашей борьбы за жизни сотен тысяч венесуэльцев!" - написал Гуайдо в своем Twitter.

По данным газеты El Nacional, члены ЕС также отправят в Боливарианскую Республику 70 т медикаментов.