Госдеп: переговоры США и Турции о буферной зоне на северо-востоке Сирии продолжаются

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают переговоры с Турцией по поводу создания так называемой буферной зоны на северо-востоке Сирии после вывода оттуда американского воинского контингента. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы находимся в контакте с Турцией по этому поводу, это является частью наших усилий, направленных на то, чтобы гарантировать безопасный вывод американского контингента и стабилизировать северо-восток Сирии. Мы всерьез воспринимаем обеспокоенность Турции с точки зрения безопасности (в связи с присутствием на юге Сирии курдских формирований "Силы народной самообороны" - прим. ТАСС), мы учитываем это в нашей деятельности и координируем наши действия. Переговоры продолжаются", - отметил он.

Палладино также подтвердил, что Вашингтон по-прежнему решительно настроен на вывод американских военнослужащих с сирийской территории. "Как уже сказал президент [США Дональд] Трамп, Соединенные Штаты выводят свои войска из Сирии в установленном и скоординированном порядке. Мы будем работать вместе [с партнерами] для победы над ИГ (терроритическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС) , это будет продолжено. Никаких конкретных сроков у нас нет", - сказал он.

На прошлой неделе в Вашингтоне прошел ряд контактов представителей США и Турции. Стороны обсуждали в том числе создание зоны безопасности от города Джараблуса до погранперехода Фиш-Хабура на стыке границ Сирии, Турции и Ирака.

14 января Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. Хозяин Белого дома обратил внимание на то, что курды не должны провоцировать Турцию. Трамп отметил, что на севере Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 32 км.