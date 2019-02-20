Великобритания расширит бесполетную зону для дронов вокруг аэропортов

ТАСС, 20 февраля. Правительство Великобритании приняло решение ужесточить правила пользования беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), расширив с 1 до 5 км бесполетную зону вокруг воздушных гаваней страны после инцидента в аэропорту Гатвик. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Управления гражданской авиации Соединенного Королевства.

Данное решение вступает в силу 13 марта. В настоящее время уже действует запрет на полеты дронов на высоте более 122 м. По словам министра транспорта Великобритании Криса Грэйлинга, полеты беспилотников вблизи аэропортов - "серьезное преступление". "Сейчас мы принимаем дополнительные меры и расширяем бесполетную зону для дронов до 5 км с целью обеспечения безопасности аэропортов", - отметил министр. "Любой, управляющий беспилотником в окрестностях аэропорта, должен знать, что он действует не только безответственно, но и преступно, и может быть задержан", - добавил Грэйлинг.

В соответствии с новым пакетом мер, владельцы беспилотников весом от 250 граммов до 20 кг также должны будут зарегистрироваться и сдать онлайн-тест на их управление, а полиция сможет при необходимости сажать на землю, осматривать и конфисковывать аппараты. За отказ посадить дрон и показать лицензию на право его управления предусмотрят штраф в размере до £100. Эти решение властей также поддержала британская Ассоциация дистанционно управляемых летательных аппаратов (Arpas UK).

Аэропорт Гатвик, расположенный в 46 км к югу от Лондона, прекратил работу вечером 19 декабря в связи с сообщениями о появлении двух беспилотников над взлетно- посадочной полосой. Самолеты, готовящиеся к посадке, были перенаправлены в воздушные гавани других городов Великобритании и Европы. На следующий день Гатвик вообще не принимал и не отправлял самолеты и заработал в ограниченном режиме только утром 21 декабря. Перед Рождеством были нарушены планы 140 тыс. пассажиров.

"Срыв полетов в аэропорту Гатвик, вызванный дронами, был спланированным, безответственным и преднамеренным", - констатировал Грэйлинг.