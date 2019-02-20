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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро: мир встанет на сторону Венесуэлы в случае вооруженного вторжения со стороны США

Президент Венесуэлы подчеркнул, что страна оказалась в эпицентре геополитического противостояния

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в том, что "народы мира" поддержат республику в случае вооруженного вторжения со стороны США.

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"Если на Венесуэлу совершит нападение империя США, народы мира поднимутся и начнут сражаться с ней вместе", - отметил он, выступая во вторник перед выпускниками медицинского университета. Трансляция с этого мероприятия велась в Twitter главы государства.

Как подчеркнул Мадуро, Венесуэла оказалась в эпицентре геополитического противостояния между США, которые предпринимают "агрессивные, односторонние, имперские действия", и теми, кто выступает за "многосторонний демократический подход, основанный на согласии, гармонии и диалоге между народами мира".

18 февраля президент США Дональд Трамп во время выступления в Международном университете штата Флорида в Майами, посвященном ситуации в Венесуэле, заявил, что США "рассматривают все варианты" для разрешения внутриполитического кризиса в республике.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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