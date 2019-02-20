МИД Коста-Рики назвал неприемлемой попытку захвата дипломатами Гуайдо посольства Венесуэлы

ТАСС, 20 февраля. Попытка силового захвата сторонниками лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо посольства республики в Коста-Рике является неприемлемой, поскольку нарушает международное право. Об этом заявило в среду коста-риканское министерство иностранных дел.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Министерство иностранных дел выражает сожаление в связи с неприемлемым вторжением в здание посольства Венесуэлы в Коста-Рике дипломатическим персоналом правительства президента Хуан Гуайдо. Для правительства Коста-Рики такая процедура неприемлема, поскольку это является нарушением элементарных дипломатических норм уважения и доверия в отношениях между странами и норм международного права", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Власти Коста-Рики осудили действия венесуэльского посла Марии Фарии, которую Гуайдо назначил дипломатическим представителем Венесуэлы в Коста-Рике, и напомнили, что дипломатический персонал посольства, признающий президента Николаса Мадуро, должен покинуть страну в течение 60 суток.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что неизвестные лица вторглись на территорию венесуэльского посольства в Коста-Рике. В свою очередь Фариа написала в своем Twitter, что она вместе со своими соратниками "захватила контроль над зданием посольства" Венесуэлы в Сан-Хосе - столице Коста-Рики.