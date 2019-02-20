NBC: демократы в Конгрессе инициируют законопроект об отмене режима ЧП на юге США

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Демократы в нижней палате Конгресса планируют внести на рассмотрение законопроект об отмене решения президента Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на три источника в Демократической партии.

По их сведениям, упомянутый выше проект закона планируется внести на рассмотрение уже 22 февраля. Источники не поясняют, каким образом авторы инициативы предполагают пройти положенную процедуру по ускоренной схеме. Подобные проекты сначала регистрируются, потом обсуждаются в одном или нескольких профильных комитетах Конгресса, и только потом выносятся на голосование.

Согласно данным источников телекомпании, инициативу выдвинул член Палаты представителей Конгресса Хоакин Кастро (демократ от штата Техас). Проект закона не будет носить четкой привязки к какой-либо партии. Кастро заручился поддержкой более 90 законодателей.

Калифорнийские власти и руководство еще 15 штатов в понедельник направили иск в окружной суд Калифорнии с целью оспорить решение Трампа о введении режима ЧП. Ответчиками в иске названы президент, министры обороны, финансов и внутренней безопасности страны. Истцы требуют от суда ввести временный запрет на исполнение приказа главы государства о введении режима ЧП. Иными словами, власти 16 штатов добиваются того, чтобы Трамп не смог израсходовать без согласия Конгресса средства на строительство заграждения на границе с Мексикой.

Президент США 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью в 376,5 км.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.