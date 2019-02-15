Случаи введения режима чрезвычайного положения в США

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что "уже сегодня" введет режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Это позволит ему получить средства для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Розовом саду Белого дома. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о процедуре и случаях введения ЧП в Соединенных Штатах.

Юридические основания

Право вводить чрезвычайное положение в США принадлежит президенту. До 1976 года глава государства мог использовать его по любому поводу, который, по его мнению, угрожал национальной безопасности страны. Затем эта процедура была регламентирована законом о национальных чрезвычайных ситуациях (National Emergencies Act; 1976). В соответствии с этим документом ЧП может вводиться на определенный срок (как правило, до года), затем в случае необходимости его действие продлевается. Если решение об отмене или продлении не принято, действие ЧП прекращается автоматически по истечении года с момента объявления. Эта норма была установлена для того, чтобы прекратить режимы ЧП, не отмененные специальными указами. Основанием для режима ЧП могут быть стихийные бедствия, беспорядки, эпидемии, угрозы национальной безопасности или экономике страны (непосредственно в законе, как и виды чрезвычайного режима, не прописаны). Режим ЧП устанавливается президентом посредством издания специального указа, в котором фиксируются основания его введения, территория и срок действия. Документ не нуждается в утверждении Конгресса и вступает в силу после публикации в правительственном издании Federal Register.

В условиях режима ЧП президент и многие федеральные органы наделяются чрезвычайными полномочиями, прописанными в других законах (например, законом 1951 года о гражданской обороне). Вопросы режима ЧП также регламентируются распоряжениями президента о действиях в чрезвычайной ситуации. Так, в 1994 году президентом США Биллом Клинтоном был подписан документ, определяющий, как должно действовать в чрезвычайной ситуации правительство в целях обеспечения потребностей национальной обороны. 16 марта 2012 года подобный документ под названием "Готовность ресурсов национальной обороны" подписал президент Барак Обама. В нем, в частности, указано, что в чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением национальной безопасности, администрация с одобрения президента сможет контролировать распределение всех ресурсов в стране. Сферы экономики, обороны, энергетики, транспорта, здравоохранения и т.д. могут попасть под прямое управление президента. Этот документ дает президенту право во время национального кризиса распоряжаться этими ресурсами по своему усмотрению.

Случаи введения ЧП на федеральном уровне

За последние 100 лет чрезвычайное положение вводилось десятки раз. В частности, в 1933 году в разгар Великой депрессии президент Франклин Рузвельт ввел режим чрезвычайного положения из-за волны банковских банкротств. Его указом банки были временно закрыты для упорядочивания их деятельности. Также из обращения было изъято золото - власти обязали население обменять его на бумажные деньги.

Президент Ричард Никсон дважды объявлял чрезвычайное положение: в 1970 году из-за массовой забастовки почтовых работников и в 1971 году из-за тяжелой экономической ситуации, связанной с истощением золотого запаса страны. В рамках мер, предусмотренных указом, был введен запрет на конвертируемость долларов в золото, установлен контроль за ценами и зарплатами, а также увеличены таможенные пошлины на все импортные товары.

14 сентября 2001 года президент Джордж Буш - младший ввел ЧП в связи с терактами 11 сентября, в результате которых погибли почти три тысячи человек. Глава государства обосновал введение этой меры "сохраняющейся угрозой новых нападений на США". Действие этого указа ежегодно продлевалось, последний раз - президентом Дональдом Трампом в сентябре 2018 года.

В апреле 2009 года на территории страны было введено ЧП в связи с распространением "свиного гриппа". На тот момент в США было подтверждено 20 случаев заболевания в пяти находящихся на достаточном удалении друг от друга штатах.

Случаи введения ЧП на уровне штатов и городов

Президент вводит ЧП на территории всей страны или штата. Кроме того, на уровне штата такое решение может принять губернатор.

В штатах и городах ЧП чаще всего вводится из-за стихийных бедствий и беспорядков. Так, в сентябре 2005 года чрезвычайное положение было объявлено в 13 штатах США после мощного тропического урагана "Катрина" (жертвами стали почти две тысячи человек, был затоплен Новый Орлеан). В январе 2016 года 10 штатов объявили чрезвычайное положение из-за снежной бури, которая обрушилась на восточное побережье страны. В 2014 года чрезвычайное положение вводилось в штате Миссури в связи с беспорядками на расовой почве в Фергюсоне (действовало 30 дней). В августе 2017 года чрезвычайное положение было введено в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), где марш ультраправых активистов вылился в беспорядки и столкновения с их противниками.

Ситуация в 2018 - 2019 годах

Президент Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой, предназначенной для предотвращения ее незаконного перехода. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства (шатдаун), длившаяся рекордные 35 дней. 25 января президент подписал законопроект, который предполагал предоставление средств для восстановления работы правительства до 15 февраля. 14 февраля Конгресс США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства до сентября текущего года, чтобы избежать нового шатдауна, разрешив потратить на строительство стены $1,37 млрд.

Пресс-служба администрации США заявила, что Трамп подпишет этот документ, но также объявит о введении ЧП. По словам исполняющего обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни, режим ЧП позволит Трампу получить в целом около $8 млрд на строительство стены. Так, помимо выделенных Конгрессом $1,375 млрд, из фондов Минфина будет выделено около $600 млн, из программы министерства обороны по борьбе с наркотиками - $2,5 млрд; и непосредственно режим ЧП позволит получить $3,5 млрд из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона.