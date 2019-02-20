Мэй предупредила Юнкера, что механизм "бэкстопа" следует ограничить по времени

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила председателю Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру, что защитный механизм "бэкстоп", призванный не допустить появления границы на острове Ирландия, должен быть ограничен по времени. Об этом Мэй сообщила в своем Twitter , комментируя итоги состоявшихся в среду в Брюсселе переговоров.

"Этим вечером [в среду] у меня была конструктивная встреча с председателем Юнкером. Я подчеркнула, что нам необходимо, чтобы были сделаны такие юридически обязывающие изменения в механизм "бэкстопа", которые гарантировали бы, что он не будет бесконечным. Это то, что необходимо, чтобы сделка была одобрена Палатой общин", - рассказала британский премьер в видеоролике, размещенном в социальной сети.

"Мы договорились, что работа над поиском решения будет продолжена безотлагательно, временной фактор критически важен, в интересах обеих сторон добиться того, чтобы Великобритания вышла из ЕС упорядоченным образом", - добавила Мэй, отметив, что переговоры были успешными. "Мы достигли прогресса", - сказала она, отметив, что в четверг от лица Великобритании дискуссии в Брюсселе продолжат министр по вопросам Brexit Стивен Баркли и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.