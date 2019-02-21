Экс-юрист Трампа Коэн даст показания в Конгрессе 27 февраля

ТАСС, 21 февраля. Бывший юрист президента США Майкл Коэн даст показания в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США 27 февраля. Об этом сообщается в среду на сайте комитета.

"Я рад объявить, что дача публичных показаний Майклом Коэном перед комитетом по надзору состоится, несмотря на усилия некоторых [лиц] запугать членов его семьи и помешать его выступлению", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Элайджи Каммингса (демократ от штата Мэриленд).

Изначально выступление Коэна на открытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе было запланировано на 7 февраля. Однако в январе экс-юрист нынешнего главы Белого дома заявил через своих представителей, что отложил его на неопределенный срок. Адвокаты Коэна уточнили, что их клиент обеспокоен "угрозами в отношении его семьи со стороны президента [США Дональда] Трампа".

Коэн в декабре 2018 года приговорен судом в Нью-Йорке к трем годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

20 февраля телеканал CNBC сообщил, что суд разрешил Коэну начать отбывать тюремный срок на два месяца позже. Ожидается, что он будет доставлен в тюрьму 6 мая.