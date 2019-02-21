Украинское издание раскрыло схему массового подкупа избирателей штабом Порошенко

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Штаб Петра Порошенко готовит массовую фальсификацию выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта. Об этом пишет в четверг издание " Страна ", которое провело собственное расследование и составило полную картину масштабного замысла по тотальной скупке голосов на выборах в пользу действующего президента.

Как выяснила "Страна", поговорив с представителями штаба Порошенко и чиновниками из областных госадминистраций, впервые в истории Украины фальсификация выборов выстраивается в мощную систему - "Сетку", которая накроет практически всю страну, включая самые отдаленные села. "Согласно оценкам предвыборного штаба Порошенко, данная схема позволит президенту получить дополнительные 7-10% голосов избирателей, из расчета, что явка на выборы составит 60%. В свою очередь, это позволит Порошенко попасть во второй тур. Стоит отметить, что сама "Сетка" будет создаваться за счет государственного бюджета, то есть на деньги налогоплательщиков", - пишет издание.

Создание "Сетки", отмечает "Страна", проходит в несколько этапов. На первом агитаторы Порошенко проводят массовые соцопросы, выявляя потенциальных сторонников президента. На втором этапе осуществляется постоянный контакт с этой группой людей со стороны штаба. С ними созваниваются, ведут агитацию, самим предлагают стать агитаторами, пытаясь закрепить наметившийся выбор в пользу действующего президента.

На третьем этапе наступает главная составляющая плана - выделение материальной помощи участникам "Сетки". Для этого областные и местные советы утверждают специальные программы социальной помощи, максимально упрощая критерии для ее получения. Она и будет выдана в марте 2019 года накануне выборов участникам "Сетки". Суммы под это, по данным издания, выделяются впечатляющие: в Николаевской области - 70 млн гривен, в Одесской области - 90 млн гривен, в Днепре - 140 млн гривен, в Харькове - 50 млн гривен.

В этой схеме недавно произошел сбой, отмечает издание. В Днепре, где планировали раздать 140 млн гривен, желающих получить помощь оказалось слишком много, за ней в местные органы соцзащиты выстроились огромные очереди, выплаты были приостановлены.

Куратором проекта, по данным журналистов, является депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко, который в избирательном штабе президента отвечает за "организационно-массовое направление". "Наиболее крупные "Сетки" выстраиваются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях. Как видим, это, в том числе, области юго-востока, где реальный рейтинг президента крайне низкий. И как раз за счет "Сетки" там и хотят набрать голоса", - подчеркивает издание и обещает продолжить расследование.

Предвыборные рейтинги

Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44.

По данным последних опросов, шоумен Владимир Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов: за него готовы проголосовать 17,5% избирателей, а среди тех, кто определился с выбором, - 19%. Порошенко, который еще пару месяцев назад не поднимался выше третьего-четвертого места, неожиданно почти сравнялся с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. У него 13,1% и 16,8% голосов поддержки, у Тимошенко 11,5% и 13,8%.

Согласно этому опросу, во втором туре Зеленский побеждает как Порошенко (32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% опрошенных готовы отдать голос за Зеленского, 18,6% - за Тимошенко). В том случае, если во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко, они, по мнению социологов, в настоящее время имеют почти равные шансы на победу (22,4% и 20,0%).