"Не стоит полагаться на Трампа". Мировые СМИ о подготовке второго саммита США — КНДР

До второго саммита США — КНДР остается меньше недели. Что о будущей встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына думают ведущие мировые информагентства, телекомпании, газеты и журналы — в материале ТАСС. США Bloomberg: Большую часть последних четырех десятилетий ядерные амбиции Северной Кореи были сосредоточены в обширном комплексе, расположенном в горах к северу от Пхеньяна. Но этому может быть положен конец после предстоящей встречи президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В последние месяцы демонтаж ядерного центра в Йонбене упоминается в качестве возможного итога второго саммита лидеров США и Северной Кореи, запланированного на 27–28 февраля во Вьетнаме. Советник президента Южной Кореи Мун Чун Ин сообщил агентству Bloomberg на прошлой неделе, что Ким Чен Ын согласился закрыть этот объект и допустить туда инспекторов, что, вероятно, даст США ценные данные о ядерной программе Ким Чен Ына.

Соглашение по центру в Йонбене представляло бы для Трампа первую существенную победу на пути к сокращению ядерного потенциала, имеющегося у Ким Чен Ына, хотя Северная Корея и ранее давала такие обещания. В результате такого шага Ким Чен Ын может лишиться возможности получать плутоний, которого было бы достаточно для создания одного ядерного боеприпаса в год, а возможно, и других расщепляющихся материалов, пригодных для изготовления меньших по размерам, но более мощных ядерных боеголовок. Однако это еще очень далеко до окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации, на которой настаивали госсекретарь Майкл Помпео и другие представители американской администрации. Даже если Ким Чен Ын согласится закрыть центр в Йонбене, у него, по мнению экспертов в области контроля над вооружениями, останется по крайней мере еще один секретный объект, который способен вырабатывать достаточно урана для изготовления до шести ядерных боеприпасов в год. NPR: По оценке многих экспертов, новые предложения со стороны Северной Кореи на деле окажутся отнюдь не новыми. С большой долей вероятности они будут всецело зависеть от того, что Вашингтон предложит в обмен. К тому же нет ясности, выполнит ли их Пхеньян. В любом случае это лучше, чем дипломатический тупик или угроза войны. США могут многое предложить Северной Корее: например, открыть свое диппредставительство в Пхеньяне или предоставить значительные объемы гуманитарной помощи. Оба этих шага Вашингтон может впоследствии с легкостью отменить, к тому же США уже пообещали разрешить поставки больших объемов гуманитарной помощи Северной Корее. CBS: Если второй саммит не приведет к тому, что Пхеньян возьмет на себя более конкретные обязательства, то США рискуют спровоцировать гонку вооружений среди южноазиатских государств, считает эксперт по Северной Корее Сью Ми Терри. По его мнению, администрация Трампа, приняв решение провести второй саммит, де-факто ослабила продемонстрировавшую свою эффективность кампанию "максимального давления" на Пхеньян. Associated Press: Хотя на предстоящей на будущей неделе встрече Трампа и Ким Чен Ына основное внимание будет уделено проблеме ядерных вооружений, члены семей американских военнослужащих, погибших десятилетия назад в годы войны в Корее, надеются на то, что саммит придаст новый импульс застопорившимся усилиям Пентагона по возврату из Северной Кореи их останков... Причины возникновения нынешних проблем неясны, но в результате были сорваны планы США начать процесс возвращения останков уже весной текущего года. Япония Asahi Shimbun: В преддверии второго саммита США и КНДР в Ханое 27–28 февраля Вашингтон смягчает свою позицию по отношению к Пхеньяну. Так, президент Дональд Трамп заявил, что не будет торопиться с денуклеаризацией. Это дает основание полагать, что США готовы предложить Пхеньяну в зависимости от ее действий что-либо в ответ еще до окончания процесса денуклеаризации. Однако если переговоры будут продвигаться в удобном для КНДР темпе, есть вероятность, что денуклеаризация двигаться вперед не будет. Прежние администрации США в отношении КНДР придерживались политики "действие за действие" по вопросу денуклеаризации, однако Трамп принял принцип, согласно которому ответные шаги США последуют только после полной денуклеаризации. После первого саммита США обратились к Пхеньяну с просьбой из всех пунктов достигнутого тогда соглашения отдавать приоритет именно денуклеаризации, однако в итоге переговоры не продвинулись. Северная Корея выступала против такого давления на нее. В результате США пошли на некоторое смягчение, когда спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн заявил, что Вашингтон готов на "одновременные и параллельные" шаги навстречу Пхеньяну в ответ на его меры по денуклеаризации.

На фоне ситуации в правительстве США и проблем, связанных с Россией, существует предположение, что Трамп хочет добиться успеха на переговорах с Ким Чен Ыном путем дипломатии и у него нет иного выбора, кроме как объявить по итогам новой встречи о ее успехе. В результате КНДР может воспользоваться этой ситуацией в своих интересах. Вероятно, у Трампа нет иного выбора, кроме как путем дипломатии добиться результатов на переговорах с Ким Чен Ыном. На предстоящем саммите КНДР, вероятно, может согласиться на замораживание ядерного центра в Йонбене и инспекцию объектов, связанных с атомной отраслью. Взамен США могут предложить открытие офисов связи, гуманитарную помощь и декларацию о мире. Тем не менее под вопросом остается истинность намерений Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. Разведка США считает, что вероятность отказа Пхеньяна от ядерной программы в будущем маловероятна, а отказ от центра в Йонбене могут компенсировать секретные установки по обогащению урана. Yomiuri Shimbun: Хотя Ким Чен Ын до настоящего времени намекал на то, что КНДР может предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ на ядерные и ракетные полигоны для присутствия во время их ликвидации, пока не ясно, смогут ли они собрать образцы и провести другие проверки. При закрытии таких объектов важно не только остановить производство ядерных материалов, но и собрать документацию, проанализировать ее и понять, сколько именно компонентов было произведено к настоящему моменту. Стоит также учесть, что помимо Йонбена в КНДР могут быть и другие объекты, где можно производить уран. К примеру, некоторые доклады указывают на то, что такое сооружение под названием Кансон расположено рядом с Пхеньяном. Его мощность при этом может быть в два раза выше, чем в Йонбене. Существует вероятность, что часть установок по обогащению урана может быть также спрятана под землей. Китай China Daily: Со времени прошлогодней встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре Дональд Трамп находился под давлением, поскольку критики утверждают, что саммит не принес существенных результатов. В свою очередь лидер КНДР уже начал проявлять некоторое нетерпение из-за того, что его решение о смене курса с создания ядерного оружия на экономическое развитие не вызвало позитивной реакции у Вашингтона до тех пор, пока не была удовлетворена просьба Пхеньяна о проведении второго саммита. Диалог двух стран, несомненно, поможет положить конец враждебности между США и КНДР. Тот факт, что обе стороны проявляют терпение и добрую волю, дает некоторую уверенность в том, что первый саммит не был случайным. Это дает надежду на то, что и новая встреча двух лидеров придаст импульс развитию взаимодействия США и КНДР и будет способствовать подъему личных переговоров руководителей двух стран на новый уровень. Результаты встречи, которая должна состояться на следующей неделе в Ханое, будут иметь решающее значение для продвижения взаимодействия сторон. Можно надеяться, что заявление Трампа о том, что "он не торопится" с решением вопроса о денуклеаризации, говорит о следующем: урегулирование данной проблемы будет постепенным и двусторонним процессом, а не попыткой Вашингтона оказать давление на Пхеньян. Следует также надеяться, что фраза Трампа не свидетельствует о том, что президент США будет затягивать процесс, мотивируя это сохранением угрозы со стороны Пхеньяна. Учитывая сложность ядерной проблемы КНДР, нереалистично ожидать, что цель денуклеаризации может быть достигнута в результате пары заседаний на высоком уровне". Гонконг South China Morning Post: Ожидается, что в Ханое США будут добиваться от КНДР принятия конкретных шагов по денуклеаризации в обмен на такие уступки, как ослабление санкций и нормализация двусторонних связей. По мнению, американского эксперта по корейской проблематике Роберта Галуччи, саммит может считаться успешным, если Пхеньян согласится на демонтаж ряда объектов в присутствии инспекторов и обе стороны выработают четкий план дальнейших действий. За этим может последовать еще один саммит в течение 6–12 месяцев. Ким Чен Ын вряд ли выберет исключительно железнодорожный транспорт, чтобы добраться из Пхеньяна в Ханой на второй саммит с президентом США Дональдом Трампом. Это мотивировано соображениями безопасности. Железнодорожные маршруты из Китая в Ханой хорошо известны. Это не идеально для безопасности, отметил один из источников в правительстве Южной Кореи. Он выразил мнение, что Ким Чен Ын не рискнет отправиться в далекую поездку в своем бронированном поезде, которая займет не менее двух с половиной дней, а выберет комбинированный способ: железную дорогу и воздушный транспорт. Не исключено, что северокорейский лидер проследует на поезде через территорию Китая — до пограничной станции Дун Дан (вьетнамская провинция Ланг Сон). Там он может сойти и доехать оставшиеся 170 км до Ханоя на автомобиле. Республика Корея Chosun Ilbo: Не стоит полагаться на Трампа, который летом прошлого года в приватной беседе попросил японского премьер-министра Абэ номинировать его на Нобелевскую премию мира. Складывается впечатление, что американский президент пытается использовать северокорейский ядерный кризис только для того, чтобы потешить свое самолюбие и получить эту престижную награду. В прошлом году Трамп излучал уверенность, говоря о том, что заставит КНДР свернуть ядерную программу, но теперь, кажется, он передумал и просто мечтает получить Нобелевскую премию. Это означает, что предстоящий саммит может превратиться в геополитическое шоу для Нобелевского комитета. Несмотря на то что встреча лидеров США и КНДР уже совсем близко, стороны еще даже не согласовали ее повестку. Это крайне необычно. Если Ким Чен Ын сядет за стол с неподготовленным Трампом и вольет в его уши достаточно лестных слов, вопросы национальной безопасности Южной Кореи переместятся в самый низ списка приоритетных проблем. Трамп всегда относился к возможной войне на Корейском полуострове как к вопросу, не касающемуся США. Инсценировка фальшивого саммита, единственная цель которого — получение Нобелевской премии, поставит под удар безопасность Республики Корея. Но южнокорейский президент Мун Чжэ Ин продолжает говорить, что полностью доверяет Трампу. Korea Herald: По мере приближения ханойского саммита в Южной Корее нарастает обеспокоенность тем, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может завершиться компромиссом, который не будет включать меры полной денуклеаризации КНДР. Последние высказывания президента США о том, что он "не торопит события, пока Север не проводит новых испытаний" ядерного и ракетного оружия, могут говорить о том, что американский лидер не будет активно добиваться денуклеаризации КНДР, пока та воздерживается от испытаний атомных бомб и межконтинентальных баллистических ракет. Иными словами, США могут понизить планку в подходе к проблеме ликвидации угроз, исходящих от ракетно-ядерного потенциала Пхеньяна. Еще один тревожный признак изменения позиции США — слова госсекретаря Майкла Помпео, который на прошлой неделе заявил, что Вашингтон намерен "достичь желаемых результатов в обмен на смягчение санкций" в отношении КНДР. Это четкий сигнал об изменении подхода Трампа и его помощников, которые ранее многократно повторяли, что США продолжат сохранять "максимальное давление" на Ким Чен Ына до тех пор, пока не будет достигнута полная, проверяемая денуклеаризация. Об этом же говорят известия о планирующемся открытии офиса связи США и КНДР в Пхеньяне.

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