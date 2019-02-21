Глава ПА ОБСЕ считает, что России не стоит отправлять наблюдателей на выборы на Украине

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. России стоит отказаться от направления своих наблюдателей на президентские выборы на Украине, чтобы их присутствие там не стало поводом для провокаций. Об этом в четверг на встрече с делегацией российских парламентариев заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

"Если не делать этого - будет лучше, - сказал он. - Я считаю, что в какой-то степени это будет более провокационное движение". С этой позицией не согласился глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой: "Это означает, что в следующий раз такие шаги [недопуск наблюдателей] будут предприняты в адрес других стран".