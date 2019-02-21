Гуайдо заявил, что более 50 т гумпомощи Венесуэле отправили из Майами

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Самолет с более чем 50 т гуманитарной помощи для Венесуэлы вылетел в четверг из Майами в направлении острова Кюрасао в Карибском море. Об этом на своей странице в Twitter сообщил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Самолет с более чем 50 т гуманитарной помощи, собранной нашими братьями-венесуэльцами в Майами, только что вылетел из Майами на Кюрасао. Это надежда на спасение жизней", - написал Гуайдо. Остров Кюрасао находится в 65 км от побережья Венесуэлы. Он принадлежит Нидерландам.

Ранее Гуайдо заявил о планах доставки 23 февраля гуманитарной помощи через Кюрасао. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.