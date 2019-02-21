В Белом доме назвали цель предстоящего саммита США - КНДР

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп стремится добиться светлого и безопасного будущего для всех жителей Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома в связи с грядущим саммитом в Ханое.

"Огромные возможности: президент Дональд Трамп стремится добиться светлого и безопасного будущего для всех жителей на Корейском полуострове и во всем мире", - отмечается в документе. В Белом доме подчеркнули, что "цель саммита - дальнейший прогресс в выполнении обязательств, взятых двумя лидерами [Трампом и Ким Чен Ыном] в Сингапуре: изменение отношений, прочный и стабильный мир и полная денуклеаризация Корейского полуострова".

"Президент [Трамп] ясно дал понять, что, если КНДР выполнит свое обязательство по полной денуклеаризации [Корейского полуострова], мы будем работать над обеспечением возможности экономического развития [КНДР]. Соединенные Штаты и их партнеры готовы изучить способы стимулирования инвестиций, улучшения инфраструктуры, укрепления продовольственной безопасности и др. в КНДР", - указано в документе.

Как отметили в Белом доме, "устойчивое экономическое развитие под руководством [северокорейского лидера] Ким [Чен Ына] лежит в основе видения президентом Трампом светлого будущего отношений США и КНДР".

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в Ханое 27-28 февраля.