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Политический кризис в Венесуэле
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Правительство Гуайдо признали 11 дипломатов Венесуэлы в США

Всего в составе дипмиссии 56 человек
Временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA
Описание
Временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо
© EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Представительство оппозиции Венесуэлы в Соединенных Штатах приняло в свой состав 11 венесуэльских дипломатов, признавших правительство оппозиционера Хуана Гуайдо. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне назначенный Гуайдо временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо.

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"Мы принимаем 11 дипломатов бывшего режима в состав нашей дипломатической миссии. Это 11 человек из 56", - сказал он.

Также Веккьо отметил, что представители оппозиции Венесуэлы не имеют доступа к зданию посольства и другим дипучреждениям страны на территории Соединенных Штатов.

"У нас нет ключей от этих зданий", - сказал он. "У нас сейчас другие приоритеты, мы больше сосредоточены на политических вопросах, на гуманитарной помощи", - добавил Веккьо. Он уточнил, что счета дипучреждений Венесуэлы на территории США также заморожены.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.

 

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