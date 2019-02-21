Эксперты: Порошенко "атакует" конкурентов, чтобы скрыть его нарушения в предвыборной гонке

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Администрация президента Украины Петра Порошенко оказывает давление на его главных конкурентов на предстоящих президентских выборах с целью отвлечь внимание от собственных масштабных манипуляций. Такое мнение высказали несколько украинских политологов, комментируя многочисленные обыски, проводимые в четверг Службой безопасности Украины (СБУ) у сотрудников предвыборного штаба партии "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко.

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

"Администрация президента руками СБУ пытается перевести стрелки на других участников выборов, чтобы все забыли о "телодвижениях" провластного кандидата", - сказал в комментарии "Вестям" украинский политолог, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Такой же точки зрения придерживается директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, указав что Порошенко "атакует", в первую очередь, своего главного конкурента - Юлию Тимошенко. "Порошенко много обещал, много себя хвалил, а сейчас еще и решил показать, что он ведет борьбу за честные выборы. Он хочет возглавить эту повестку и вытеснить Тимошенко", - подчеркнул он.

Однако эксперты сходятся во мнении, что именно действующий президент, имея административный ресурс, реализует самый масштабный подкуп избирателей. "Схемы подкупа избирателей используют в разной степени все претенденты, но только у кандидата от власти они могут быть массовыми. Он имеет ресурсы и прикрытие, поэтому от них и увели внимание", - полагает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.

Аналитик также обратил внимание на то, что Порошенко пытается перехватить инициативу у министра внутренних дел Арсена Авакова, который неоднократно заявлял о намерении жестко пресекать попытки фальсификации выборов. "Порошенко и Аваков борются за влияние на выборах в силовом плане, что является одной из причин проводимых обысков", - заключил Бортник.

В четверг в семи областях Украины сотрудники СБУ провели более 30 обысков у волонтеров, представителей штабов кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Обыски санкционировал Печерский районный суд Киева в рамках дела о "создании преступной организации". Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что целью обысков "является недопущение создания так называемых избирательных пирамид и их использования на выборах". Основанием для обысков, по его словам, "стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами".

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.