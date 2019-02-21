Мадуро заявил, что Венесуэла приняла предложенную ЕС помощь для закупки лекарств

КАРАКАС, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы приняло предложение о предоставлении финансовой помощи для закупки лекарств от международной контактной группы (МКГ), в которую входит ряд стран Евросоюза. Об этом сообщил в четверг президент республики Николас Мадуро.

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По его словам, вице-президент Дельси Родригес провела в Каракасе встречу с представителями МКГ. "Вице-президент приняла предложение о гуманитарно-технической помощи от ЕС по линии ООН", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в приложении Periscope.

Президент добавил, что Каракас запросил "$2 млрд для финансирования поставок лекарств".

7 февраля в уругвайской столице прошла первая встреча МКГ по ситуации в Венесуэле, в которой приняли участие ряд стран ЕС, Мексика, Боливия, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор. Представители властей Венесуэлы и оппозиции на мероприятии отсутствовали. По итогам встречи участники обещали обеспечить международные гарантии для проведения новых президентских выборов в стране и гарантировать скорейшую доставку гуманитарной помощи.

Боливия и Мексика не присоединились к итоговому заявлению, Мадуро заявил, что Каракас не признает этот документ.