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Акции протеста во Франции

AFP: Макрон назвал возникновение движения "желтых жилетов" общим "провалом"

Авторы книги "Народ и президент", взявшие интервью у французского лидера, утверждают, что политик отметил и долю своей вины в этом "провале"
Президент Франции Эмманюэль Макрон AP Photo/Amr Nabil
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
© AP Photo/Amr Nabil

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение "желтых жилетов" отображает "гигантский коллективный провал", в котором он также поучаствовал. Такую позицию глава государства выразил в интервью авторам книги "Народ и президент", отрывки из которой в четверг приводит Agence France-Presse.

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Авторы утверждают, что министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер еще 23 ноября подготовил встречу Макрона с "желтыми жилетами" на одном из блокированных ими перекрестков, однако президент тогда отказался. "Это ослабило бы исполнительную власть", - оправдывался он.

"Многим людям было стыдно за свою жизнь, за то, что они не могут достичь того, чего хотят, несмотря на все их старания. Это мы, кто должен испытывать стыд, - подчеркнул глава государства. - Это гигантский общий провал, в котором есть доля моей вины. Но у меня есть еще три года, чтобы это изменить".

По мнению авторов, Макрон недооценил кризис. "Кто поддерживал меня во время кризиса желтых жилетов? Никто", - отметил он, подчеркнув, что его выбрали французы, а не партии.

"Им [французам] я обязан всем. Если я потерплю неудачу, то я потерплю ее для них и вместе с ними, но ни в коем случае не назло им", - заключил он.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльАкции протеста во Франции
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