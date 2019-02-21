Оппозиция Венесуэлы устроит манифестации 23 февраля в поддержку ввоза помощи

КАРАКАС, 22 февраля. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция выведет своих сторонников в столице страны и других городах на улицы 23 февраля с требованием разрешить ввоз гуманитарной помощи. Об этом сообщила в среду депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Мануэла Боливар. Законодательный орган находится под контролем политических противников президента Николаса Мадуро.

"Вся страна должна мобилизоваться, - цитирует Боливар сайт радиостанции Union Radio. - В каждом штате в субботу [23 февраля] пройдут выступления, о которых объявят организаторы в своих регионах". В Каракасе шествие начнется в 9 утра по местному времени (16:00 мск) сразу из шести точек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее называл планы оппозиции по передаче гуманитарной помощи из-за границы "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Тем не менее, 8 февраля в колумбийском городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев.

В четверг Мадуро сообщил, что с 20:00 по местному времени (03:00 мск пятницы) будет "полностью закрыта сухопутная граница с Бразилией". Он также не исключил, что в отношении границы с Колумбией будет принято такое же решение. В среду исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что республика закрывает морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.