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Додон назвал политикой двойных стандартов отказ журналистам России во въезде в Молдавию

Молдавский лидер считает, что "таким образом в правящей партии реагируют на критику в свой адрес со стороны ряда российских СМИ"

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил действия правительства республики, которое отказало во въезде в страну российским журналистам, приезжавшим в Кишинев для освещения намеченных на 24 февраля парламентских выборов. Об этом он заявил в пятницу в интервью ТАСС.

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"Это политика двойных стандартов. На днях я общался с журналистами Associated Press, Le Monde, Al Jazeera, других зарубежных СМИ. У них не возникло проблем при въезде в страну, в отличие от российских коллег", - сказал президент.

"Думаю, таким образом в правящей партии реагируют на критику в свой адрес со стороны ряда российских СМИ. Я считаю это неправильным. Нельзя смешивать личные обиды с интересами государства", - отметил Додон.

Ранее пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия-1", которые планировали взять интервью у Додона. Глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки заявила ТАСС, что журналисты были отправлены обратным самолетом в Москву, поскольку цели их прибытия в страну якобы не соответствовали заявленным.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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