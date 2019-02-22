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Дело Марии Бутиной

Адвокат Бутиной высоко оценил действия российских дипломатов по делу россиянки

Роберт Дрисколл заявил, что представители России добросовестно отстаивали все интересы арестованной

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Российские дипломаты работают по делу Марии Бутиной в США на высоком профессиональном уровне. Такую оценку их действиям дал в четверг в интервью ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

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"Они работают отлично. У нас разные роли... И они чрезвычайно эффективно действовали, подавая жалобы в тех случаях, когда условия ее [Бутиной] содержания под стражей были неадекватными, особенно в Вашингтоне до перевода в Александрию (штат Вирджиния)", - сказал о российских дипломатах американский юрист.

"Они посещают ее [Бутину] примерно раз в неделю... Я им старался объяснять детали американского [судебного] процесса, просто чтобы они находились в курсе, если у них были какие-то вопросы", - отметил Дрисколл.

"Мне кажется, они добросовестно отстаивали все ее [Бутиной] интересы. Им сложнее, так как их визиты записываются на видео- и аудиопленку. Дело не в том, что кто-то произнесет что-то неподобающее. Просто всегда возникает неловкость в плане того, что ты хочешь сказать, когда знаешь, что тебя записывают", - заявил защитник.

Дрисколл выразил мнение, что регулярные визиты соотечественников оказывают и благотворное эмоциональное воздействие на его подзащитную. "У нее [Бутиной] есть возможность позвонить им [российским дипломатам] в любое время суток, если она считает, что есть какая-то проблема. Так что это хороший клапан для снижения давления, они ей также приносят время от времени газеты на русском языке или что-то еще для чтения", - рассказал адвокат.

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