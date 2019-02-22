Лукашенко: Москва и Минск подумают об ответе при появлении ракет США в Европе и на Украине

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, если США разместят ракеты в Европе или на территории Украины, Минску и Москве придется думать об ответных мерах. Об этом он сказал в пятницу во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

"Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор [ДРСМД] и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам, поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет, а хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против [разрыва ДРСМД]", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент отметил, что эту тему в числе других он обсуждал на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Его позиция практически ничем не отличается от той позиции, которую излагают в СМИ", - сказал Лукашенко, отметив, что верит российской стороне, что она не нарушала соответствующий договор. "Но информации в этом плане у меня нет, она скрыта. Ее знает ограниченный круг людей", - добавил он.

Касаясь потенциальной угрозы для безопасности Белоруссии в этих условиях, президент сказал, что "это катастрофа", особенно для его страны. Лукашенко заметил, что существует мнение, что выход США из ДРСМД в том числе направлен против Китая, который обладает таким оружием, но не участвовал в договоре. "Конечно, этими ракетами через Тихий океан не запустишь и удар по Америке не нанесешь, - сказал Лукашенко. - Американцы переживают прежде всего за своих союзников в районе Тихого океана (Корея, Япония), свои американские базы, которые там созданы".

Позиция по ДРСМД

По словам Лукашенко, Белоруссия придерживается миролюбивой политики. "Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта бойня, драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, НАТО все-таки может пойти на размещение подобных ракет в Европе: "Мне кажется, хоть Североатлантический альянс заявляет о том, что они не собираются размещать в Европе эти ракеты, это просто блеф. В противном случае, зачем выходить, зачем было разрушать этот договор? Надо было договариваться с Китаем и подключать его [к договору], если речь о Китае".