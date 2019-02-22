МИД Венесуэлы: ЕС должен придерживаться механизма Монтевидео, если реально хочет помочь

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Брюссель, если действительно хочет помочь Венесуэле справиться с кризисом в стране, должен придерживаться плана, выработанного на конференции в Монтевидео Мексикой, Уругваем и торгово-экономическим объединением, в которое входят 15 государств Карибского бассейна и Центральной Америки (КАРИКОМ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы замечаем, что Европейский союз не является беспристрастным участником этого процесса, у него есть достаточно четкая позиция. Они ставят условием диалога президентские выборы, и данный подход является неконституционнным. Мы не можем его применить, не нарушив конституции. Мы направили четкое послание ЕС, что если он хочет помочь, то должен действовать в соответствии с планом, предложенным Мексикой, Уругваем и Карибским сообществом", - сказал он.