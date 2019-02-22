В МИД Венесуэлы заявили, что поддерживают контакты со всеми представителями оппозиции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Каракас находится в контакте со всеми представителями оппозиции, большинство из них готово к диалогу. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
"Мы находимся в контакте со всеми представителями оппозиции. И нам известно, что большинство представителей оппозиции готово к такому диалогу", - сказал он.
По словам Хиля, единственным блоком оппозиции, который противится диалогу, является партия "Народная воля", пользующаяся полной поддержкой Соединенных Штатов и добивающаяся вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. "Это партия, которая очень слабо представлена в парламенте, которая не пользуется большой поддержкой, - пояснил Хиль. - Оставшаяся оппозиция чувствует угрозу со стороны медийного пространства, со стороны США".
"Мы считаем чрезвычайно важным сделать так, чтобы эти люди поверили, что переговоры будут справедливыми, будут честными", - подчеркнул он. При этом Хиль выразил надежду на то, что в переговорах смогут принять участие те, кто способен инициировать диалог с большей частью оппозиции.
Военного переворота не будет
Хиль заявил, что военный переворот в Венесуэле невозможен. "Мы можем заверить наших стратегических партнеров здесь в России, что в Венесуэле не существует ни возможности военного переворота, ни возможности народного восстания. Большая часть населения понимает, что происходит, и мобилизовано для того, чтобы оказать поддержку законному правительству, - сказал он. - При этом мы должны признать, что всегда сохраняется риск и угроза внешнего вмешательства, которые могут посеять хаос среди населения".
По словам высокопоставленного дипломата, план США - создание трения и раскола в рядах военных Венесуэлы с тем, чтобы это привело к военному перевороту и свержению действующего президента.
"Для этого ими развязана беспрецедентная многофакторная кампания, которая включает в себя психологическое давление, давление через СМИ и параллельно с этим запущена информация о необходимости поставки гуманитарной помощи либо через Колумбию, либо через находящиеся под управлением Голландии острова Кюрасао, либо через Бразилию, - пояснил он. - И на сегодняшний день эта кампания активно ведется через СМИ, социальные сети, радио, телевидение, и главная задача здесь заключается в том, чтобы посеять панику среди венесуэльского населения, посеять раскол, чтобы это привело к свержению правительства".