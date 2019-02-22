В МИД Венесуэлы заявили, что поддерживают контакты со всеми представителями оппозиции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Каракас находится в контакте со всеми представителями оппозиции, большинство из них готово к диалогу. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы находимся в контакте со всеми представителями оппозиции. И нам известно, что большинство представителей оппозиции готово к такому диалогу", - сказал он.

По словам Хиля, единственным блоком оппозиции, который противится диалогу, является партия "Народная воля", пользующаяся полной поддержкой Соединенных Штатов и добивающаяся вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. "Это партия, которая очень слабо представлена в парламенте, которая не пользуется большой поддержкой, - пояснил Хиль. - Оставшаяся оппозиция чувствует угрозу со стороны медийного пространства, со стороны США".

"Мы считаем чрезвычайно важным сделать так, чтобы эти люди поверили, что переговоры будут справедливыми, будут честными", - подчеркнул он. При этом Хиль выразил надежду на то, что в переговорах смогут принять участие те, кто способен инициировать диалог с большей частью оппозиции.

Военного переворота не будет