Globo: в Бразилии самолет доставил гуманитарную помощь для Венесуэлы в приграничный штат

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Самолет ВВС Бразилии, на борту которого находится груз с гуманитарной помощью для Венесуэлы, приземлился в аэропорту города Боа-Виста в бразильском приграничном штате Рорайма. Соответствующие кадры продемонстрировал в пятницу в прямом эфире телеканал Globo .

По его данным, речь идет о 22,8 тонн сухого молока и 500 наборах для оказания первой медицинской помощи. После разгрузки эту помощь на грузовиках доставят в небольшой город Пакарайма, который расположен у самой границы с Венесуэлой. Там она будет храниться до тех пор, пока ее не заберут представители венесуэльской оппозиции.

В четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить с территории этой страны гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.