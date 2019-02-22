МИД Украины назвал недопустимыми высказывания венгерского министра о законе об образовании

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины считает недопустимыми высказывания венгерского правительства о законе об образовании. Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте в пятницу.

Ранее 22 февраля министр Гергей Гуляш, возглавляющий администрацию премьер-министра Венгрии, отвечая на вопрос о выборах на Украине, заявил, что "в настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств" и которое "приняло полуфашистский образовательный закон". При этом Гуляш выразил надежду, что венгерским властям "удастся достучаться до нового руководства страны, поскольку они не находят общий язык с нынешней администрацией".

"Принятый в соответствии с внутренним законодательством и нашими международными обязательствами закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого закона, манипулирование такими эпитетами, как "полуфашистский закон", и фактами относительно его содержания", - сказано в сообщении МИД Украины.

В ведомстве также добавили, что "на Украине ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией".

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.

Поводом для нового витка напряженности послужило появление в сентябре 2018 года в интернете видео с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья в консульстве Венгрии в Берегово. После этого Киев выслал из страны венгерского консула в Берегово, в ответ Будапешт объявил персоной нон грата украинского дипломата.